Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi coşkuyla açıldı

Bu zamana kadar görevi olmamasına rağmen eğitime yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Altındağ Belediyesi, bir eğitim kurumunu daha hizmete açtı.

Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan ve bu yıl eğitim-öğretime başlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi mütevazi ancak coşku dolu bir törenle açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğini yaptığı açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcıları, okul yönetimi ve öğrencileri ile çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı.

“Altındağ Belediyesi’nin Milli Eğitim’e kazandırdığı 15’inci okul…”

Törende yaptığı konuşmasına “Görevimiz olmamasına rağmen, 10 yıldır Altındağ’a okullar, anaokulları, sağlık tesisleri, camiler yapmaya devam ediyoruz.” sözleriyle başlayan Başkan Tiryaki, Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan 32 derslikli lisenin Altındağ Belediyesi’nin Milli Eğitim’e kazandırdığı 15’inci okul olduğunu söyledi.

Bu sözleriyle büyük alkış alan Başkan Tiryaki sözlerine şöyle devam etti:

“Altındağ’a armağan ettiğimiz okullar gerçekten gurur verici bir tablo… Çocuklarımız insanca yaşasın, sokaklardaki canavarlara, madde bağımlılarına, kumarbazlara kurban gitmesin istiyorsak, iyi bir eğitim vermek zorundayız. 15 günde bir yaptığımız açılışlara devam edeceğiz. Çok yakında inşaatını bitirdiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Eğer bugün bu kadar çok yatırım yapıyorsak, kaynaklarımızın büyük çoğunluğunu yatırım için harcıyorsak, Altındağlıların duası ve iyi niyetinin karşılığıdır.”

Başkan Tiryaki’ye övgü dolu sözler

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise Altındağ’da çok fazla açılışa katıldığını belirterek, eğitim amaçlı yapılan bu açılışın çok müstesna olduğunu belirtti. Okulun mimarisinin farkını ortaya koyduğunu belirten İşler “Rabbim burada okuyan çocukların geleceğini parlak, zihnini açık eylesin…” temennisinde bulundu.

“Keşke tüm belediyelerimiz eğitime bu kadar katkı sağlasa…” diyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Erdem ise, Başkan Tiryaki’nin çalışmalarının örnek alınması gerektiğini söyledi.

“Biz böyle bir Başkan’a her zaman destek veririz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve tüm belediye çalışanlarını tebrik etti. “Biz hep birlikte Türkiye’yiz…” diyerek katılımcılara seslenen Yazıcı “Başkan Tiryaki iş yapan, iş üreten, hizmet üreten, akıllı projeler yapan ve uygulayan bir başkan… Biz böyle bir Başkan’a her zaman destek veririz. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel’in, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye plaket takdiminin ardından, tüm protokol hep birlikte açılış kurdelesini kesti ve okulun içinde incelemelerde bulundu.

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