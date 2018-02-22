Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezlerinde tasavvuf müziği eğitimi alan kursiyerler, provalarını artık Mevlevihane’de yapıyorlar.

Altındağ Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan ve açılışı 2 ay önce gerçekleştirilen Mevlevihane, şimdiden kültür ve sanat etkinliklerinde tercih edilen bir mekan haline geldi.

Altındağlı kadınlardan oluşan Altın Tasavvuf Korosu, konser öncesi provalarını da Mevlevihane’de yapmaya başladı. Mini bir konser havasında geçen provada, en güzel ilahiler dile geldi. Ney ve def sesleri Mevlevihane’den yükselirken, kadınların performansları hayranlık uyandırdı.

“Altındağlı kadınların yetenekleri artık sınırları aşıyor”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kültür merkezlerine üye kadınların artık çok önemli işlere imza attığını söyledi. Altındağ’da çok yetenekli kadınlar olduğunu ifade eden Başkan Tiryaki: “Bu durumu sadece müzikle sınırlı tutamayız. Altındağ’da resim, şiir, tiyatro ve spor gibi alanlarda da çok başarılı işler yapılıyor” dedi. Başkan Tiryaki, ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çekerek, kültür, sanat, tarih veya sporla uğraşan insanların, kendi çocuklarına da güzel örnek olacağını vurguladı.

Ney ve def sesleri büyüledi

Tasavvuf Müziği Korosu’nda yer alan Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Urguya Güneş, ilahileri seslendirirken manevi bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti. Güneş, koroda 3 yıldır ilahi söylediğine dikkat çekerek “Bu tarifi olmayan eşsiz ezgiler manevi hissiyata kapılmadan söylenemez” dedi.

Altındağ’ın neyzeni Nurten Yılmaz

Mevlana Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Nurten Yılmaz ise 7 yıldır ney üflediğini aktardı. 40 yıllık neyzenlere taş çıkaran Yılmaz, kadın eğitim kültür merkezinin kendisine çok şey kattığını ifade ederek, kadınlara verdiği değer için Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.