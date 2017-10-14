Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı 2 Ekim’de, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak’ta başladı.

Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Altın Tahvili ve Altına dayalı kira sertifikası kampanyasının 1 ve 2. etabına vatandaşlar ilgi göstermediler.

Yastık altı olarak tabir edilen ve siyasiler ile ekonomistler tarafından 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen altın daha çok evlerde ya da kasalarda tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dövizlerinizi bozdurun” kampanyası ile on binlerce kişinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da ellerindeki dövizleri bozdurmuş ancak dövizin son günlerde zirve yapması ile de büyük zararlara uğramışlardı.

Ekonomistler bu olumsuz tablo sonrası yine vatandaşların yastık altlarında sakladıkları Altınların ekonomiye destek sağlaması için Altın Tahvili kampanyası başlattılar.

Dövizden ağzı yanan vatandaş bu kampanyaya şimdilik büyük ilgi göstermedi.

Çankaya, Yenimahalle, Altındağ ilçelerindeki bazı Ziraat Bankası şubelerine uğrayarak Altın Tahvili alacak bir vatandaş merakı ile sordum ki bu kampanya 10-12 günde hiç de ilgi görmemiş.

Birçok şube çalışanı, “ilk kez siz sordunuz” dediler.

Elbette önemli bir çağrı, elbette önemli bir kampanya ama bakıyorum tek bir AKP’li vatandaşlara örnek olsun diye altınlarını götürüp Altın Tahvili almıyor.

İmam-Cemaat misali oluyor ki ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne bakan, ne bürokrat yastık altlarındaki altınlarını Ziraat Bankasına götürüp Tahvil almıyorlar.

Bunun yanı sıra hiçbir reklam kampanyası da yok ki vatandaşlar bu işin karlı ve güvenli olduğunu öğrensinler.

Bir de işin başka boyutu var ki o da güven. Acaba vatandaş yıllardır gerek enflasyonun altında ezilmemek için gerekse ihtiyaç olduğunda anında nakit olarak değerlendireceği yastık altındaki altınlarını güvenip bankalara yatırmıyor olabilirler.

Kaldı ki bu kampanya ile Konut-Araç satın alabilme gibi bazı önemli yatırımların da yapılabilmesi olanağı yok.

Hazine’nin yaptığı açıklamaya göre tahviller yatırımcıya her altı ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20 (yıllık yüzde 2.40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcılara TL cinsinden ödenecek. İhraçta vade ise 728 gün olacak.

İşte bu rakamlar da vatandaşa güven vermeyen uzun vadeli işlemler olarak dikkat çekiyor.

1’inci ve 2’inci etap tamamlandığına göre hazine yetkilileri resmi rakamları açıklarlar ise Altın tahvili ve Altına dayalı kira sertifikası kampanyasına vatandaşların gösterdiği ilgiyi görebilir, 3’üncü ve 4’üncü etaplar sonunda kaç milyar dolarlık Altın toplandığını öğrenebiliriz.