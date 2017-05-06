Altın Ok Festivali görkemli açılış ile başladı

Balıkesir’de geleneksel Türk okçuluğu ve atlı savaş sanatları Altın Ok festivali yürüyüşle başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Altın Ok Festivali – Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları, dün akşam yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Karesi Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe; Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ile birlikte AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, ilçe belediye başkanları, çok sayıda protokol ve vatandaşlar katıldı. ‘Issız Adam’ filmiyle tanınan oyuncu Cemal Hünal da sporcular arasında yer aldı.

KONSER KEYİFLE İZLENDİ

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya’dan toplam 37, Türkiye’den ise 350’nin üzerinde yarışmacının katılacağı festival öncesinde yapılan kortej yürüyüşünü, Balıkesirliler ilgiyle izledi.

Mehter takımının başı çektiği yürüyüş, Atatürk Parkı’nda son buldu. Park içerisinde hazırlanan alanda davul şovlar, ateş dansı, akrobatik okçuluk gösterileri, kılıç kalkan oyunu sergilendi. Sanatçı İrfan Gürdal ve ‘Dombra’ şarkısının sahibi Arslanbek Sultanbekov’un konseri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur, ok ve yayın Türk milleti için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Önemli bir organizasyonun altına imza attıklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Yılmaz ise “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Balıkesir, kendi öz değerlerine, kendi medeniyetine sahip çıkıyor” diye konuştu.

Festival bugün resmi açılış, şovlar ve yarışmalarla devam edecek. Pazar günü ise yine 09.00’da başlayacak festival programı, saat 15.30’da ödül töreni ve kapanışla sona erecek.

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