Altın kızlar okuma kursunda

Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evi Okuma Yazma kursu, okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyerleriyle buluştu.

Kursa gelenlerin yaş ortalaması 65 ve tamamı kadın. Her birinin ayrı hikayesi olan kadınlar, çocuklar gibi mutlu olduklarını söylerken, “Artık dışarda kimseye muhtaç olmayacağız” diye seviniyorlar.

Çankaya Belediyesinin iki ay önce hizmete açtığı Bayraktar Çankaya Evi’nde okuma yazma kursu eğitimleri başladı. Kursa gelenlerin yaş ortalaması 65 ve tamamı kadın. 15 kişilik sınıfın kursiyerleri aldıkları eğitimden oldukça memnun. “Artık dışarda kimseye muhtaç olmayacağız” diyen kadınların her birinin ayrı hikayesi var.

Bu zamana kadar okuma yazma bilmemenin büyük eksikliğini yaşadıklarını söyleyen kadınlardan, Mercan Özdemir (70) erken yaşta yaptığı evliliğin ardından eşini de kaybedince, çocuklarını okutmak için hayat mücadelesi vermiş. Şimdi torun sahibi olan Özdemir, “Artık otobüslere kimseye sormadan bineceğim, bu bile bana yeter. Çankaya Belediyesi bize bu fırsatı verdi. Öğretmenimiz Asiye Eren de bize çok destek oluyor” dedi.

Meryem Aydın da çocukluğunda köylerinde okul olmadığı için gidemediğini ve yıllarca hasretini çektiği eğitime 71 yaşında ulaştığını söyledi. Evinde hasta kızı olmasına rağmen her derse büyük bir hevesle geldiğini dile getiren, Aydın, “Derslerde biraz zorlanıyorum ama eğitimimi tamamlayacağım” dedi.

65 yaşındaki Dursune Kılıç ise okuma yazma bilmemenin eksikliğinin kendisini hastane ortamında fazlasıyla etkilediğini belirterek, “Sağlık problemlerimden dolayı çok sık hastaneye gidiyorum. Doktorlar, hemşireler ne söylerse bir başkasına sorarak işlerimi yapmak zorunda kalıyordum. Okuma öğrendikten sonra kimseye ihtiyacım kalmayacak” dedi.

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