Altıağaç’ta 1825 konutun ihalesi yapıldı

Binlerce gecekondunun yıkılarak modern konutların inşa edildiği Mamak’ta kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri büyük bir hızla devam ediyor.

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan Altıaağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenile Projesi’nde son etapların ihalesi yapıldı.

Projenin son etabı olan üçüncü ve dördüncü etaplar 1825 konutu kapsıyor. Toplam 3881 konutun inşa edileceği Altıağaç-Karaağaç-Hüseyin Gazi Kentsel Yenileme Projesi’nde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak örnek bir değişime ve dönüşüme imza atıyor. Yıkılan gecekonduların yerine yeni ve modern yaşam alanları yükseliyor.

Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, iyi iletişim kurarak yine vatandaşlarımız için köklü bir değişim gerçekleştiriyoruz. Etap etap tamamlanan çalışmalarla Mamak gecekondudan kurtularak modern yaşam alanlarına kavuşuyor” dedi.

574 bin metrekareyi kapsıyor

Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi toplamda 574 bin m² alanı kapsıyor.

Projenin yüzde 21’i konut, yüzde 57’si yeşil alan, yüzde 22’si yol ve sosyal donatı alanı olarak belirlendi.

Proje kapsamında konutlar haricinde 4 cami, 2 ticaret merkezi, 4 okul, 2 sosyo-kültürel tesis ve 1 adet aşevi yapılacak.

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