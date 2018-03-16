Özelleştirilecek 15 Şeker Fabrikası içinde bulunan Alpullu Şeker Fabrikası ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evi de satılıyor.

Alpullu Şeker Fabrikasının bahçesinde “Atatürk Köşkü” de yer alıyor. Müze değerinde ve SİT olarak ilan edilen Atatürk’ün Köşkü’nün fabrikayla birlikte satılacağı öğrenildi.

Alpullu Şeker Fabrikası Kırklareli ili, Babaeski İlçesi, Alpullu Kasabası’nda, İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Babaeski demiryolu hatlarının kesiştiği Alpullu İstasyonu’nun yanında bir kompleks olarak yer alıyor. Fabrika 1926 yılında üretime başlayarak Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olma özelliğine sahip.

Fabrikayla aynı dönemlerde inşa edilmiş olan sosyal tesisler (lojman, okul, hastane, sinema, lokanta, misafirhane vb.) çeşitli ağaçların ve zengin bir yeşilliğin içerisinde, tam anlamıyla korunması gerekli bir kültür ve tabiat varlığı özelliği taşıyor.

Kampüs içerisinde yer alan Ergene(Atatürk) Köşkü ise tam anlamıyla bir Atatürk Müzesi kapasitesine sahip. Bunlarla beraber mevcut tren istasyon binası ile saray binasının da koruma altına alınması kararı 1997 yılında Kültür Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Önlem alınmadığı takdirde zamanla tahribatın, bakımsızlığın olacağı, özellikle Atatürk’e ait özel eşyanın ve pek çok kıymetli eserin kaybolacağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.05.1997 yılında ki raporunda kentsel sit alanı olarak yer alıyor.

Bu raporun üzerine Kültür Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 12.09.1997 yılında Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu Kasabası’nda yer alan Erken Cumhuriyet döneminde yapılan Alpullu Şeker Fabrikası’nın bulunduğu alanın kentsel sit alanı, fabrika kompleksinin sanayi sitesi, Ergene Köşkü’nün Atatürk Müzesi, tren istasyonunun resmi, 156 parseldeki saray binasının ise sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmesine ilişkin Alpullu Şeker Fabrikası kompleksinin bulunduğu alanın sınırları itibariyle doğal, tarihi ve kentsel sit alanı olarak tescil edilmesine karar verdi.

ŞEKER FABRİKALARI CUMHURİYET İDEOLOJİSİDİR

TMMOB Mimarlar Odası da özelleştirilmek istenilen şeker fabrikaları hakkında basın açıklaması düzenledi. Oda adına konuşan Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan:

“Şeker fabrikalarının yapıldığı yerler, kente kimliğini veren yerlerdir. O kentte hem ekonomik canlandırmayı sağlıyor, hem sosyokültürel alanda katkılar veriyor. Eğitime katkı veriyor.

Cumhuriyetle birlikte gündemimize düşen bir kamusal alan olarak da savaştan çıkmış bir ülkeye moral katkısı veriyor. Şeker fabrikalarını bu açıdan değerlendirmeyi önemli buluyoruz. Şeker fabrikaları sadece bir fabrika değil, cumhuriyet ideolojisinin kendisidir. Modernleşme, dış dünya ile bağlantı, işçiye verilen değerlerin bir arada görüldüğü özel yapılardır. Şeker fabrikaları sadece bir üretim fabrikası değil, aslında hepimizin bir arada yaşadığı kültürel sosyal potansiyeli içerisinde barındırıyor” dedi.

Sözlerine devam eden Candan, “Alpullu Şeker Fabrikası üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak; 1925 yılında devlet desteği ile temeli atılan bir fabrikadır. Yüzde 68’i İş Bankası’na ait bir kuruluştan bahsediyoruz, 1926 yılında da hizmete giriyor.

Cumhuriyet 11 ayda çok önemli bir hamle yapıyor. Bu hamleyi mekandan okumaya çalıştığımızda inanılmaz bir düşünce zenginliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Burada mevsimlik işçiler çalışıyor. Mevsimlik işçiler için lojmanlar yapılıyor. Bugün ki idare mevsimlik işçilerin Polatlı’da, Beypazarı’nda mevsimlik işçilerin nasıl barınacağına bir çözüm bulamamışken, 1926 yılında mevsimlik işçiler için lojmanlar tasarlanıyor.

Çocukların eğitim süreçleri bu fabrikalarda hayata geçiriliyor. Dolayısıyla fabrikalarda bir taraftan barınma işi yapılırken, diğer taraftan da birlikte yaşam alanları yapılıyor. Birçok yaşam alanının burada birlikte hayata geçirildiğini görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

ŞEKER FABRİKALARI HALK ÜNİVERSİTELERİDİR

Candan, “Şeker fabrikaları savaştan çıkmış bir ülkenin sosyalleşmesi açısından, eğitim alması açısından önemli bir kimlik mekanları olarak değerlendiriyoruz. Fabrikalara gelen işçiler okuma yazma bilmiyorsa, okuma yazma öğreniyor. Ya da o yörenin civarında okuma yazma bilmeyen insanlar bu fabrikalarda açılan kurslarda okuma yazma öğreniyorlardı.

Dönem dönem meslek edindirme kursları bile açılıyordu. Yani şeker fabrikaları cumhuriyetin halk üniversiteleridir. İnsanların sosyal ve kültürel alanda bir şeylere ulaşmada zorlandığı bugünlerden, yaklaşık 100 yıl önce istediklerine daha rahat ulaşıyorlardı.

Şeker fabrikaları ülkenin durumuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu açıdan baktığımızda şeker fabrikaları, bizim için bir ekonomik kalkınma modelleri değil, aynı zamanda bir sosyokültürel hamlesinin mekansal kalkınma karşılığıdır.

Savaştan çıkmış bir toplumun teknoloji ile tanışması. İkinci sanayi devrimini gerçekten iyi bir şekilde yorumlayan bir dehanın ürünü, yani cumhuriyetin ürünü. Bugün bile gerçekten sanayi devrimi ile yapılan hamlelere baktığınız da bunun bir karşılığı olmadığını görüyorsunuz.”

CUMHURİYET İLE ÇIĞIR ATLADIK

Candan, “Türkiye Cumhuriyeti ancak cumhuriyet ile çığır atlamıştır. Bugüne kadar kazandığımız değerler de, 15 yıllık süreçteki üretilen fabrikalar ve üretim araçlarıdır. Sporundan, sanatına ve kültürüne kadar yoksul insanın kamusal bir alanda hizmet alabileceği bir alan yokken 1926 yılında bu alanlar şeker fabrikalarında mevcuttu. Ülkenin nasıl geriye gittiğini buradan okuyabiliriz.

Bu fabrikalar da halkı, elektriğin olmadığı bir alanda elektrik ile tanıştırıyorsun. Fotoğraflarda da belli oluyor. Şeker fabrikalarının futbol takımları var. Birlikte eğlence alanları bulunuyor. Bu fabrikalar Türkiye Cumhuriyeti devriminin birer simgesidir. Bugün bisiklet yollarından bahsediyoruz. Fakat o dönemde insanlar bisikletlerle evlerine ve işlerine gidiyorlardı. Şeker fabrikalarında bisiklet dağıtılıyor. Kimse bize devrimden bahsetmesin, var olan devrimi koruyamıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.