Alp disiplinli A2 ligi 1. ayağı sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2016-2017 sezonu faaliyet programı kapsamında yer alan Alp Disiplini A2 Ligi 1’inci ayak slalom yarışları Erciyes’te yapıldı.

Erciyes Dağı Tekik yaylasındaki Alp Disiplini 2 Ligi 1’inci Ayak Slalom yarışlarına Hisarcık Kapı’da kadın ve erkek kategorilerinde yapıldı.

Yarışlara 296 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda sporcular madalyalarını, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yılmaz ve Türkiye Kayak Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Yarışlara ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yılmaz, “Bugün 22 ilden 296 sporcunun katılımı ile yapılan A2 Ligi müsabakalarımızı sonlandırdık.

Bu müsabakalar, küçük slalom yarışlarıydı. Burada derece alan sporcularımız ve sömestr tatilinden sonra yapacağımız yarışlarda da derece yapan sporcularımız, bir üst lig olan 1’inci Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek.

1’inci Ligde de başarılı olan sporcularımız, milli takım düzeyinde yarışlara katılma hakkı kazanacak” dedi.

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