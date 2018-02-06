Hükümetimiz memleket ekonomisini canlandırmak için uçana kaçana teşvik, destek yağdırmaya devam ediyor. Yenileri Meclis’de bekliyor. İşe geçen yılkileri de katarsak artık hangi sektöre ne kadar teşvik, indirim, ucuz kredi, yatırım destekleri verildi, verilecek, takip etmek imkansız.

Çatıda elektrik üretenlerden yetim maaşı alanlara, 16 yaşını doldurmuş araçların imhasından kaçak madenciliğe kadar her yerde bir teşviktir, almış başını gidiyor. Özellikle istihdamla ilgili olanlar değişiyor. Eminiz ki uzman bürokratlar bile “şu teşvik ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kimleri kapsıyor”, bilemez hale gelmişlerdir.

Eğer Hükümet, bu torba teşviklerden sonuç almak istiyorsa bir “alo teşvik hattı” kursun, vatandaş da arasın. Yoksa vatandaşın bu kadar mevzuat düzenlemesiyle gelen “teşvik yağmurlarını” takip etmesi, anlaması, yorumlaması, faydalarını, getirdiklerini kendine uyarlaması çok zor. Hatta arayanlara “asgari ücret indirimi” şeklinde teşvik verilsin ve şöyle yönlendirilme yapılsın:

“Alo 2018 teşvik hattını aradığınız için teşekkür ederiz. Her türlü teşvik, indirim, destekleme için lütfen;

KOBİ’ler için biri, Cazibe Merkezleri için ikiyi, İhracat için üçü, KDV geri ödemeleri için dördü, SGK destekleri için beşi, İstihdam için altıyı, Asgari ücret için yediyi, Bireysel Emeklilik için sekizi, Kıyıda köşede kalanlar için dokuzu, Aradığınızı bulamadıysanız sıfırı tuşlayanız”.

Bu yöntemle hükümet de “bu kadar teşvik veriyoruz, niye işe yaramıyor?” sorusuna cevap aramaktan da kurtulur.

SİVRİ BİBERİ EZDİK

Fiyatı en fazla artan ürünler arasında son 20 yıldır her mevsim aylık ve yıllık şampiyonluklarını elden bırakmayan yeşil sivri bibere bir haller oldu. Sıradan bir ürün oldu, cazibesini kaybetti, yerini salatalığa, patlıcana bıraktı.

Geldiği durum içler acısı. Öyle ki geçenlerde Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde “ne olacak bu biberin hali?” konuşulmuş, bir üretici de “artık para etmiyor” diye çuvallar dolusu biberlerini yere dökmüş.

Neden basit: Her ay fiyatı deli gibi artınca herkes üretime yöneldi, bu da arz talep dengesini bozdu. Sivri biberden şu sonuç çıkarılabilir: bir ürün fazla üretilince ucuzluyor, fiyatı dolaysıyla enflasyon düşüyor. sıra diğerlerinde.

BORSA BALONLARI PATLIYOR

Şubat ayı ile birlikte uluslararası para ve hisse senedi borsalarında ani bir gerileme başladı. Herkes bir yanda daha yatırımını paraya çevirmek istiyor diğer yanda neler döndüğünü anlamaya çalışıyor. Tam bir panik havası yaşanıyor.

Ancak borsaların aşırı şiştiği, yani” balonlaştığı” üzerinde en çok durulan neden. Bakın Borsa İstanbul’a; fol yok yumurta yok, endeksi, senetlerin fiyatları artıkça arttı.

Şimdi tepe aşağı hızla gidiyor. Daha düne kadar “ne kadar artar” sorularını yerini “daha ne kadar düşer? soruları aldı.

Bu çöküş sadece bizde olsaydı anlardık ama buna bir de Mart ayında ABD’de faiz artırımları eklenirse, “sıkı para duruşu” da işe yaramaz, sonbahara kadar kendimize gelemeyiz. Şimdiden önlem almak gerekiyor ama “faizleri düşürün” ısrarındakilere olup biteni tekrar anlatmakta fayda var.