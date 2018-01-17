Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Alo 188” hizmeti ile 2017’de 50 bin hasta, diyaliz merkezlerine ve hastanelere ulaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hasta vatandaşlara hizmet veren “Alo 188” hattı ile geçtiğimiz yıl 50 bin hasta, diyaliz merkezleri ve hastanelere, tedavilerinin ardından ise evlerine taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 2003 yılında uygulamaya konulan “Alo 188” hasta nakil aracı, her yıl binlerce kişiye hizmet veriyor.

“Alo 188”, 2017 yılında da verdiği hizmetle hastaların imdadına yetişti. Büyükşehir hasta nakil araçları, Ankara’nın ilçelerinden yaklaşık 50 bin yatalak hasta ve diyaliz hastasını, hastane veya diyaliz merkezlerine, tedavi sonrasında da evlerine taşıdı.

Özellikle dar gelirli, sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan hastaların başvurdukları ambulans hizmetinden geçtiğimiz yıl 22 bin kişi yararlandı. 24 saat hizmet veren “Alo 188” ambulans hizmeti kapsamında, yatalak durumdaki hastalar sağlık elemanı eşliğinde hastaneye götürülüyor ve gerekli tedavi işlemlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Sürekli diyalize girmek zorunda olan böbrek hastalarına da hizmet veren “Alo 188” hattı, 2017 yılında Ankara’da yaklaşık 28 bin böbrek hastasını, diyaliz merkezlerine ve diyaliz sonrasında da evlerine taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, diyaliz hastalarına sağladığı hizmet kapsamında ambulans sayısının 5’e çıkarılmasını planlıyor.

Ambulans hizmeti veren “Alo 188” hattı, hastaların oturdukları semt, tedavi gördükleri diyaliz merkezleri ve tedavi günlerinin işlendiği özel bir yazılım program ile çalışıyor. Bilgileri bu programa işlenen diyaliz hastaları, evlerinden alınarak diyaliz merkezlerine götülüyor, diyalizden sonra da evlerine geri bırakılıyor.