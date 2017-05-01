Almanya başbakanı Angela Merkel Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Alman ekonomi heyeti ile birlikte, iki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılması için anlaşmalar yapma amacı güderek.

Yanı sıra insan hakları ihlallerini konuşmak da gündemde.

Alman hükümetine göre iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler “parlak değil” ancak insan haklarına yeterince önem vermeyen Suudi Arabistan’la yeni silah ticareti anlaşmalarının imzalanması düşünülmüyor.

Suudi Arabistan’a Alman silahlarının satılması, ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Almanya’da sık sık tartışma konusu oluyor. Sadece bununla da kalmıyor. Suudi Arabistan da kadınları ikinci sınıf varlıklar gözüyle davranıldığı düşünülüyor. Hatta Angela Merkel’in, Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili eleştiriler de yapıldı.

Ama zaten Şansölye ziyaretinde bu konuları da ele alacağını belirtti.

Tabi burada hemen aklınıza Almanya dışişleri bakanının İsrail ziyareti aklımıza geliyor. Sigmar Gabriel de tepkileri göze alarak, İsrail’de insan hakları örgütleri ile görüşmüştü.

Almaya son yıllarda böyle bir role büründü. Sanki bütün dünyanın insan hakları savunucusu olma yolunda bir misyon ediniyor. Bu konudaki samimiyetini zaman gösterecek.

Suudi Arabistan gezisi tabii ki ekonomi ağırlıklı ve silah satma konusu gündemde olmadığı için daha başka ekonomik ilişkiler kurma yolu aranıyor.

Almanya Suudi Arabistan’ı ekonomik açıdan güçlü bir ortak olarak görüyor ama Suudi Arabistan’la arasındaki mesafeyi korumaya niyetli.

Spiegel dergisine konuşan Suudi Arabistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Muhammed El Tuvayiri de, “Suudi Arabistan’a ithalatlarla ilgili olarak Almanya’nın çekingenliğini kabul ediyoruz, siyasi sebeplerini biliyoruz” dedi. El Tuvayiri “Artık yeni silah taleplerinde bulunarak Alman hükümetine başka sorunlar yaratmayacağız” diyor. Almanya’da ise ziyaret süresince Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlalleri konuşuldu.

Gerçi Suudi Arabistan son yıllarda kadınların yoğun istekler ile karşı karşıya. Kadınlar ilk kez geçen yıl oy kullandı. Kadınlar tek başına araba kullanmak istiyorlar gizli gizli kullanıyorlar ama bunun yasal olmasını istiyorlar. Sosyal medyada çarşafıyla birlikte hız yapan kadınların videolarını izleyebiliyoruz. Ama bütün kadınlar bu kadar şanslı değil. Eşleri tarafından destek görmeyen kadınlar günümüzde pek çok kısıtlamalarla karşı karşıya.

Sosyal alanlarda, kamuda, alışveriş merkezlerinde, kadın sıraları ve erkek sıraları diye ikiye ayrılmış durumda ve daha pek çok ayrımcılık kadınların istemeyerek katlandıkları bir durum. İşte tam da burada Almanya ülkeyi geliştiriyor. Almanya’nın yeni rolü başarılı olacak mı bekleyip göreceğiz.

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