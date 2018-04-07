Almanya’da sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 düştü. Bir yıl öncesine göre sanayi üretiminde yüzde 2.6 artış kaydedildi.

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak ayındaki sanayi üretimi ise geçen ay yüzde 0.1 düşüş olarak açıklanmışken yüzde 0.1 artış olarak revize edildi. Şubat 2018’de Almanya’da enerji ve inşaat sektörleri hariç tutulduğunda sanayi üretimi yüzde 2.0 arttı. Sermaye ürünlerinin üretimi yüzde 3.1 azalırken, tüketici ürünlerinin üretimi yüzde 1.5 düştü. Ara malların üretiminde düşüş yüzde 0.7 olarak gerçekleşirken, enerji üretimi ise Şubat’ta yüzde 4.0 arttı. İnşaat sanayide ise üretim yüzde 2.2 düştü.