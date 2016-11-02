Almanya’da çocuk evlilikleri önlenecek

Almanya, çocuk evlilikleri konusunu engellemeye dönük çalışmalar kapsamında imamlara ceza vermeye hazırlanıyor.

Welt gazetesinin haberine göre, Federal İçişleri Bakanlığı çocuk evlilikleri konusunun istisnasız olarak yasaklanmasını istiyor. Bu kapsamda çocuk yaştakilere imam nikahı kıyan din görevlilerine para cezası getirilmesi de öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın çocuk evliliklerini engellemeye dönük hazırlıklar yapan komisyona yaptığı öneriye göre, reşit olmayan birisinin nikahını kıyan imamların bin Euro’ya kadar para cezasına çarptırılması isteniyor. Eylül ayında kurulan komisyonun yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Almanya’da Yabancılar Kayıt Merkezi verilerine göre, yaklaşık bin 474 çocuk evli. Bunların 481’i 16 yaşın altında. Çocuk yaşta evli olan bin 112 kız çocuğu bulunuyor. Alman yasaları şu anda başka ülkelerde yapılan çocuk yaştaki evlilikleri belirli şartlarda kabul ediyor. Alman yasalarına göre evlilik yaşı 18, istisnai durumlarda 16’ya inebiliyor.

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