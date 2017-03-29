Almanya’da Federal Savcılık salı günü, ”Gülen yandaşlarını izlediği” yönündeki suçlamalara ilişkin olarak MİT hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU Sözcüsü Patrick Sensburg, sert bir çıkış yaparak “Ajanlar bulundukları takdirde mahkemeye verilmelidir. Diplomatik pasaportu olanların akreditasyonları iptal edilmeli ve bu şahıslar Almanya’dan sınır dışı edilmelidirler” dedi.

DWelle Türkçe’ye göre, koalisyonun en büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Patrick Sensburg , ‘Handelsblatt’ gazetesine yaptığı açıklamada “Ajanlar bulundukları takdirde mahkemeye verilmelidir. Diplomatik pasaportu olanların akreditasyonları iptal edilmeli ve bu şahıslar Almanya’dan sınır dışı edilmelidirler”,şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Almanya’da “ hükümranlık hakkının bulunmadığını” söyleyen Sensburg “Türk istihbaratının yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu, söz konusu edilen şahısların teröristlikten değil, rejim muhalifli oldukları için takibe alındıklarını, dolayısıyla siyasi takipten söz edilebileceğini” iddia etti.

Almanya Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Ansgar Heveling de ‘Ruhr Nachrichten’ gazetesine verdiği demecinde, ‘Türk tarafının Almanya’da yoğun istihbarat faaliyetlerinde bulunduğundan yola çıkılabileceğini, bunun ciddi bir vaka olduğunu ve bu kapsamlı faaliyet karşısında sessiz kalınamayacağını” öne sürdü.

Heveling, “Türkiye’nin iç anlaşmazlıklarının bu şekilde Almanya’ya yansıtılmasının kabul edilemeyeceğini” de savundu.

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