Almanya’da dün yapılan genel seçimde sandıktan 14 Türk milletvekili çıktı, böylece Federal Meclis’teki Türk kökenli milletvekili sayısının 11’den 14’e yükseldiği belirtildi.

Almanya’daki Türklere yönelik yayın yapan Artı49 sitesi, 92 Türk kökenli adayın olduğu seçime ilişkin geçici sonuçlara göre, 14 Türk milletvekili ismin Federal Meclis’e girmeye hak kazandığını duyurdu. Geçen seçimde ise 11 Türk kökenlinin seçildiğinin anımsatıldığı haberde, şu bilgilere yer verildi:

SPD’DEN 6, YEŞİLLER’DEN 5, SOL PARTİ’DEN İSE 3 TÜRK SEÇİLDİ

Sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Elvan Korkmaz Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, Danyal Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat meclise girmeye hak kazanırken. Sol Parti’den Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk milletvekilleri oldu.

Bu arada, geçen dönem milletvekili olan Yeşiller’den Özcan Mutlu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden Cemile Yusuf’un bu kez seçilemediğine dikkat çekilen haberde,

“Öte yandan, Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu parti Alman Demokratlar Birliği (ADD), sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimlere girdi. ADD seçimde 41 bin 178 oy alabildi”

denildi.