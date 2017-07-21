Almanya, aktivist Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanması üzerine, Dışişleri Bakanı Sİgmar Gabriel aracılığıyla dün Türkiye’ye yönelik sabrın sonuna gelindiğini belirterek, politika değişikliği sinyali vermişti.

Alman Bild gazetesi, politika değişikliği çerçevesinde Almanya’nın Türkiye ile savunma projelerini donduracağını öne sürdü.

Gazete, adını açıklamadığı hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, halen devam eden ve planlanan projelerin de bu karardan etkileneceğini yazdı. NATO ortağı Almanya ile Türkiye arasında şu ana kadar silah sevkiyatı ve savunma projeleri konusunda sıkıntı olmadığına işaret edilen haberde, askıya alınacak savunma projeleri konusunda ise ayrıntı verilmedi.