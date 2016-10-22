Almanya Pazarını kaptırmayacağız

Almanya Düsseldorf’ta 19 – 26 Ekim tarihleri ardasında düzenlenen “K 2016” fuarı ve 25 – 29 Ekim tarihleri arasında Hannover’de düzenlenecek olan 24. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı (EuroBLECH) öncesi açıklama yapan Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, Almanya’nın dünya makine ticaretinin en önemli pazarı olduğunu ve makinecilerin bu pazarı kaptırmaya niyeti olmadığını vurguladı.

2015 yılında 2 milyar doların üzerinde makine ihracatı yapılan Almanya pazarında; Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 25 dolayında bir düşüş yaşandığını anımsatan Dalgakıran, bu oranın Türkiye’nin toplam Temmuz ihracatındaki düşüşle aşağı yukarı aynı seviyede olduğuna dikkat çekti.

Makine sektörünün, dünyanın en önemli makine pazarı olan Almanya ile ticari ilişkilerinin sekteye uğramasına izin vermeyeceğini dile getiren Dalgakıran, “Bu amaçla Almanya’ya yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında makine sektörü adına firma ziyaretleri gerçekleştiriyor, ilgili kamu kurumları ve sektörel derneklerle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Makine Tanıtım Grubu’nun; özellikle 15 Temmuz sürecinde Türkiye ile ticari ilişkileri daha da hassaslaşan Almanya’daki muhataplarıyla sürekli temas halinde olmaya özen gösterdiğini belirten Dalgakıran şunları söyledi:

“Bu süreçte çok hızlı aksiyon aldık ve üretim, satın alma, mühendislik ve finansta karar verici pozisyonlarda çalışan sektör profesyonellerini Türkiye hakkında doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sektörel önceliği olan prestijli yayınlarda verdiğimiz mesajlarda yaşanan sürecin ticari ilişkilerimiz üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, Türkiye’deki ekonomik reformların hızını artırarak devam edeceğini, Türk-Alman işbirliğinin yoğunlaştırılması için daha fazla çalışmaya hevesli olduğumuzu vurguladık. Geldiğimiz noktada, Temmuz ayında yaşanan münferit düşüşü geride bırakmış olmaktan ve Almanya’ya makine ihracatımızın yeniden yükselişe geçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

Tanıtım çalışmalarına devam Türk makinesinin uluslararası bilinirliğini artırarak müşteri algısını geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin Makinecileri, Düsseldorf’ta düzenlenen “K 2016” fuarında da yerini aldı. 19-26 Ekim tarihleri arasında devam edecek fuar, 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Plastik ve kauçuk sanayilerinin lider kuruluşlarının bir araya geleceği fuar bu yıl 110 Türk firmasını ağırlayacak. 60’ın üzerinde ülkeden katılımcının yer alacağı “K 2016” fuarı süresince etkin bir tanıtım faaliyeti sürdürecek olan Makine Tanıtım Grubu, fuarın üçüncü günü sektör profesyonellerine dönük bir kokteyl düzenleyecek.

Türkiye’nin Makinecileri, “K 2016”nın ardından Hannover’de düzenlenecek olan 24. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı’na (EuroBLECH) katılacak. Dünya genelinde 40 ülkeden bin 600’ün üzerinde katılımcının yer alacağı EuroBLECH’te ana trendler bu yıl Endüstri 4.0, dijitalizasyon, maliyet tasarrufu ve kalite olacak. 25-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarın 3. gününde gelişmiş makine ve yenilikçi üretim çözümleri arayan sac levha işleme uzmanları Türkiye Makinecileri’nin Robotation (Technology) Academy’de düzenleyeceği kokteylde bir araya gelecek.

K 2016 ve EuroBLECH’in başta plastik işleme makineleri ve sac levha işleme makineleri olmak üzere sektörün ihtiyacı olan tüm yan sanayi için bir buluşma merkezi olduğunu belirten Dalgakıran şu değerlendirmede bulundu: “Önce Düsseldorf’ta, ardından Hannover’de sadece makine sektörünü değil, bir bütün olarak Türkiye sanayiini temsil edeceğiz. Bir yandan var olan müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirmek üzere çalışırken, Almanya’ya ihracatımızda artış sağlama potansiyeli olan her alanda fırsatları değerlendirerek ülkemize yeni işbirlikleriyle döneceğiz.”

Almanya en önemli pazar

Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 azaldığı Türkiye sanayinde, makine sektörü ihracatı artışını sürdürdü. Yılın ilk 9 ayında 9.9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, geçen yıl aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1.8 artırarak, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payını yüzde 10’a çıkardı.

Almanya bu yıl da makine ihracatında ilk sırada yer aldı ve sektörün bu ülkeye yaptığı ihracat, Eylül sonu itibarıyla yüzde 5.6 artışla 1.6 milyar dolara yükseldi.

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