Almanya İmalat PMI Nisan’daki 58.1 düzeyinden Mayıs’ta 56.8’e gerilemesi bekleniyor.

Öncü İmalat PMI verisi 56.8 ile 15 ayın en düşüğüne gerilemiş oldu.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya imalat PMI, Mayıs’ta 56.8’e gerileyerek 15 ayın en düşük düzeyine inecek.

Almanya özel sektör büyümesinin Mayıs’ta yavaşlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

– Almanya Öncü Bileşik Üretim Endeksi Nisan’daki 54.6 düzeyinden Mayıs’ta 53.1’e gerileyerek 20 ayın en düşük düzeyine geriledi.

– Almanya Öncü Hizmetler PMI Nisan’daki 53.0 düzeyinden Mayıs’ta 52.1’e gerileyerek 20 ayın en düşük düzeyini gördü.

– Almanya Öncü İmalat PMI Nisan’daki 58.1 düzeyinden Mayıs’ta 56.8’e geriledi. Veri 15 ayın en düşük imalat büyümesine işaret ediyor.

– Almanya Öncü İmalat Üretim Endeksi Nisan’daki 57.4 düzeyinden Mayıs’ta 55.0’e geriledi. Bu da üretim büyümesinin 18 ayın en düşük hızında olduğuna işaret ediyor.

Açıklamada ekonomik faaliyetlerin bir buçuk yılın en düşük hızında arttığı ve hem siparişlerde hem de istihdamda yavaşlama olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre ekonomik güven ise Kasım 2016’dan bu yana en düşük düzeyine geriledi.