Dün, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in, İsrail’de, insan hakları örgütleri “Sessizliği Bozma” (Breaking The Silence) ve B’Tselem’e ile görüşmek istemesi yüzünden, İsrail başbakanı Netanyahu’nun, Gabriel ile İptal ettiği görüşmesini yazmıştım.

Almanya İsrail ilişkilerinde bir ilk olarak görülen bu durum, Almanya’da epey yankı buldu. Alman hükümet ortakları Dışişleri Bakanına destek verdiler.

Bakan Gabriel de kendini, “bizim, İsrail’in iç politikasının oyun topu olmamız lâzım” diye savunmuştu.

Hükümetin desteğinden sonra, aşırı sağcı parti AFD’den sert eleştiri yapıldı.

Genel başkan Frauke Petry, Müslümanlarla mücadeleyi en iyi yapan ülke olduğuna inandığı İsrail’in İyi bir müttefik olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Petry’nin tepkisi Müslüman karşıtı yaklaşımı nedeniyle zaten pek önemli değil.

Benim merak ettiğim Merkel’in tepkisinin ne olacağıydı ve henüz bir tepki gelmedi. CDU ve CSU’lu yetkililer zaten destek verdiği İçin hükümet kaldığında bir hem fikir olma söz konusu. Aslında Almanya, şubat ayında Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail meclisince onaylanmasını eleştirmiş, arkasından mayıs ayında yapılması öngörülen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de yer alacağı hükümetler arası toplantı birdenbire 2018’e ertelenmişti.

İsrail basını, bu toplantının ertelenme sebebinin, söz konusu yasa tasarısının onaylanması olduğunu yazmıştı.

Almanya’nın sadece Türkiye’ye parmak salladığını düşünürken bir anda aklıma geliverdi, yıllarca İsrail’in altında suçluluk duygusuyla ezilen ve İsrail’in yaptığı her türlü hukuksuzluklara göz yumup tam destek veren Almanya, İlk kez cesaretini toparlayıp tepki vermeye kalktı.

Aslında bu İsrail’de ve Gazze’de yaşanan olaylardan ayrı incelenmesi gereken bir konu. Ancak şu anki güncelliğine bakılırsa önemli olan İsrail’de Almanya dışişleri Bakanı’nın tavrıdır. Sigmar Gabriel korkusuzca tavrını sürdürmüş ve İsrail’in yaptıklarını bir de “muhaliflerden dinlemek” kararını değiştirmemiştir. Nitekim Gabriel, dün akşam söz konusu örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından sivil toplum örgütleri yaptıkları açıklamada “İsrail Başbakanı, koalisyon ortakları ve muhalefet partilerinin büyük bir kısmının işgali sonlandırma gibi bir niyeti yok” dediler.

Bence bu bir başlangıçtır. Çünkü bugüne kadar duruma Filistinliler tarafından bakılmamıştı. En azından İsrail hep desteklenmişti.

Özellikle son yıllarda Filistin topraklarının tamamına yakınının işgali, aşırı yerleşim bölgeleri açarak Filistinlilere yaşam alanı bırakılmaması, buna karşı dünyanın tepkisini umursamayan İsrail Hükümeti’nin tavrı, bunda etken oldu. Kendi ülkesinde demokrasiyi önem veren Almanya’nın anladığı bir demokrasi anlayışı değil İsrail hükümetinin yaptıkları.

Şimdilik kriz bitti. Ama aşırı sağcı İsrail Hükümeti’nin sorgulanması, “Erdoğan’ı seçen halkı” suçlayan (!) Almanya’nın çifte standart uygulamadığını gösteriyor şimdilik.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...