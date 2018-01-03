Almanya ile ilişkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Almanya ile ilişkilerde 2018’in daha iyi bir yıl olacağına dair açıklamaları Almanya’da olumlu karşılandı ancak somut icraatların gerektiği de vurgulanıyor.

Mesela, dün yapılan açıklamalarda, Çavuşoğlu’nun, gerginliğin azalması yönündeki sözlerini, somut adımların izlemesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun için de, Türkiye’de hapiste olan gazeteciler, Alman vatandaşları vs gibi konular var. Hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü ve AB’ye karşı saldırılar geçen yıl Almanya ile Türkiye arasındaki gerginlik sebeplerindendi.

Yine her zamanki gibi en ilginç açıklamayı da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir yaptı. Türkiye’nin ekonomik sıkıntıda olduğu için Almanlara yanaştığını söyledi. Alman turistlere ihtiyacı olduğunu, o yüzden de bu şekilde açıklamalar yapıldığını söyledi. Medyada oldukça geniş yankı buldu bu açıklamalar. Olumlu değerlendirenlerin yanı sıra inandırıcı bulmayanlar da bir hayli çok. Sokakta konuştuğum halkın, bu açıklamalara Alman hükümetinden daha sert yaklaştığını gördüm.

Sokaktaki halkın, sanki kendi cumhurbaşkanlarıymış gibi “Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle” diye konuşması karşısında, kendilerine sordum: “ eğer Türk halkı Merkel şöyle, Merkel böyle” yorum yapsalar doğru olur mu” dediğimde şaşırdılar. “Diyemezler ki, Merkel diktatör değil” diyen birine, “size ne” dediğimde, direkt “sen Erdoğan’cımısın” dedi. Ben “ Erdoğan sizin cumhurbaşkanınız değil, sizi ne ilgilendiriyor, anlamında söyledim” deyince, şaşırdı. Adam kendini o kadar çok kaptırdı ki, Türkiye’nin iç meselelerine, Türkiye üzerinde söz sahibi olabildiklerini zannetmeleri çokta doğru bir davranış değil. Benim siyasi görüşümün hiçbir önemi yok sadece farkında olmadıkları bir durumu ortaya çıkarmaya çalıştığımı anlattım. Hak veren oldu ateşli bir şekilde benimle tartışanlar da oldu. Ama tabi bir halkın bir başka ülke üzerinden yorumlar yapması fikirler üretmesi içişlerine bu kadar karışması o ülkenin medyasıyla da, hükümet ile de ilintilidir. Nasıl yönlendirilirse halk öyle gider tıpkı Türkiye’deki gibi. Mesela şu an gündemde İran’daki olaylar var ancak henüz Türkiye kadar dillerine dolamadılar.