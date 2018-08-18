Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü, beklenti ise büyümenin yüzde 0.4 olmasıydı.

Almanya Federal İstatistik Bürosu (Destatis) verilerine göre;

“Almanya GSYH’si ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0.5 büyüdü.

“GSYH yıllık büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 2.3 olurken, enflasyon ve mevsimsellikten arındırılmış yıllık büyüme ise yüzde 2.0 oldu.

“İç talepten büyümeye olumlu katkılar oldu.

“Hem hanehalkları hem de hükümet tarafında nihai tüketim harcamaları arttı. Sermaye oluşumu da yine ikinci çeyrekte arttı.”