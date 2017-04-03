Bir süredir Türk medyasında almayla ile ilgili yapılan haberlere bakıyorum, hayretler içinde kalıyorum. Bu kadar yalan haberi nasıl buluyorlar? Yaratıcı oldukları kesin ama doğruluktan önce kışkırtıcılık boyutunda haberler.

Her haberin bir sorumluluğu olması gerekir. Oysa bizde öyle değil. Yanlış olan taraf canının istediği kadar istediği şekilde yaratıcılıklarını kalmış haber yaratabiliyorlar. İsteyen istediği haberi yapıyor yani, eğer eleştirel boyutlarda değilse. İsteyen istediği haberi yapıyor derken aslında herkes her haberi yapamıyor işin garibi.

Eleştiri haberi yapanlar (artık yok denecek kadar az) korkuyor, ötekiler de işin dozunu kaçırıyor.

Demem o ki illa eleştirmek zorunda değiliz ama işin dozunu kaçırıp halkı kışkırtacak şeyler yazmakta tehlikeli boyutta ve gazetecilik dışında işlerdir.

Son zamanlarda Almanya ile ilgili yapılan haberler dikkatimi çekiyor. Daha önceden okuduğum gazeteler de bile bu tarz saptırılmış tamamen haberleri yayınlamaya başladılar.

Bu haberlerin ne devlete ne millete hayrı var. Almanya’yı yıllardır Türkiye ve Türklerle ilgili politikasında eleştirdiğim halde bazı haberler yok artık dedirtecek kadar sinirlerimi bozuyor. Yarın bir gün yine yüz yüze bakacağız bugünler geçecek her zaman kriz halinde yaşayacak değiliz.

Her şeyden öte sevmesek dahi 4 milyona yakın Türkiyeli göçmen var bu ülkede. Şimdi o insanlar buranın halkıyla karşı karşıya bırakılıyor. Yine burada devletin yaptırımları da bu insanlar üzerinde olacak.

Ama değil özgürlüğü seçme ve seçilme hakkı hepsini alan buradaki Türkler, Almanya’nın kendilerine verdiği demokrasi ışığında ağızlarını açıp istedikleri lafı söyleyebiliyorlar, protestolarını yapabiliyorlar hatta başlarına bir şey geldiğinde alman halkı tarafından sokaklarda savunuluyorlar.

Böyle bir durumda Türkiye’deki politikacı ve gazetecilerin biraz daha sorumlu olması gerektiğine inanıyorum.

Ben size son gelişmeleri aktarayım isterseniz…

Gündem de Gülen cemaati ve onun terörist olduğuna dair kanıt bulunamadığı açıklamaları var. Ayrıca daha önce çıkan cemaat ve cemaat yanlılarını fişleyen Ditip görevlileri haberi ile ilgili gelişme var.

Alman Federal Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Halife Keskin hakkında soruşturma başlattı. Keskin’in sadece Gülen değil, Gülen yanlıları hakkında istihbarat istediği iddia ediliyor.

Bir de özellikle Baden Württemberg’de Türkçe öğretmenlerini milliyetçi ve politize oldukları nedeniyle istemediklerini açıkladılar. Almanya’daki öğretmen meslek örgütlerinin temsilcileri, Türk hükümeti tarafından gönderilen öğretmenlerin okullarda verdiği Türkçe derslerini “milliyetçi ve dini” oldukları gerekçesiyle eleştirdiler. Bu eyalet Türkçe derslerine son vermekten söz ediyor. Geçen yıl Türkçe dersine girdiğim bir Alman okulunda, Müdür ve müdür yardımcısı ilk kez Almanca ve İngilizce bilen bir Türkçe öğretmeni gördüklerini söylediler.

Hani Türkiye’den İngilizce ve Almanca bilen öğretmenler gönderiliyor ya, bunların çoğu ile arkadaş olduğum için biliyorum içlerinde Almanca öğretmeni olanlar hariç (onlar da çok az) ne İngilizce biliyor ne Almanca ne de başka bir dil; sadece Türkçe biliyorlar.

Türkçe de Avrupa’da yaşamanız için yeterli bir dil değil tabii ki. Hem okullarda problem yaşıyorlar hem de sosyal yaşamlarında.

Bir diğer önemli konuda hazırlanması düşünülen özel İslam yasasıdır. Bu yasa oldukça önemli. Çünkü içerik açısından tamamıyla Müslümanları bir Hristiyan gibi doğumundan ölümüne bütün ritüellerini yapabilmeleri doğrultusunda.

CDU genel başkan yardımcısı Julia Klöckner, “Çıkarılacak bir İslam Yasası Almanya’daki Müslümanların hak ve sorumluluklarına yeni bir hukuki temel oluşturabilir” diyor. Ayrıca İslam diniyle ilgili yasa çerçevesinde Müslüman kuruluşlar, camiler ve derneklerine hukuki bir statü getirilmesi en önemlisi yurtdışından finanse edilmelerinin yasaklanması düşünülüyor.

Almanya’nın şuan Türkiye ile ilgili aldığı söylenen önemli bir karar yok bütün suçlamalar Merkel üzerinde yoğunlaşıyor.

Dediğim gibi biraz daha duyarlı habercilik yapmak dileğiyle…

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