Almanya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesi çok önemli

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması çağrısının ardından tepkiler sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı çıkarak Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesinin Alman hükümeti açısından büyük önem taşıdığını, bu konudaki kararın ise Türkiye’ye ait olduğunu ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcü Vekili Sawsan Chebli, katılım müzakerelerinin dondurulmamasının taşıdığı önemi vurgularken böyle bir adımın Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

DWelle’ye göre, Sözcü Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesinin Alman hükümeti açısından büyük önem taşıdığını, bu konuda kararın Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

Bu arada AB üye ülkelerinden Hırvatistan’ın Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ile katılım müzakerelerinin sonlandırılmasının AB’nin çıkarlarına olmadığını bildirdi.

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