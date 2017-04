Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail’de bir devletlerarası krize imza atmış oldu. Aslında “doğru bildiğini okuyan” bir yapıdadır Alman Dışişleri Bakanı.

İsrail Başbakanı Netenyahu, İsrail ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ile görüşmek istediğini belirten Gabriel’e, “tercihini yap, ya onlar ya ben” dedi.

Ardından, attığı adımdan geri dönmeyen Gabriel ile olan görüşmesini de iptal etti.

Sigmar Gabriel bunu anlamakta zorlandığını söyledi.

Alman devlet kanalı ZDF’ye yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı’nın Almanya’yı ziyaret ederek hükümeti eleştiren kişilerle görüşmek istediğini ve bizim kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğimizi düşünün. Böyle bir şey düşünülemez. Sadece hükümetin bakanlıklarında bulunan kişilerle görüşürseniz hiçbir ülkede asla resmin bütününü göremezsiniz.” dedi.

Netenyahu, İsrail’deki insan hakları gruplarından (ki bunlar İsrail vatandaşları) oldukça rahatsız.

Kendisine muhalefet eden sivil toplum kuruluşlarının tüm hareketlerini kısıtlamış durumda. Özellikle İsrail’in, Filistin topraklarındaki ihlallerini belgeleyen “Breaking The Silence” ve “B’Tselem’e” yönelik tutumunu her geçen gün daha da sertleştiriyor.

Sigmar Gabriel dışişleri bakanı olmasının yanı sıra insan haklarına önem veren bir bakan.

İlk kez bir Alman bakan, resti gördü ve bildiğini okudu.

Devlet protokolünde belki doğru olmayabilir ama yaptığını cesurca bulmamak mümkün değil. Almanya bugüne kadar İsrail’le ilgili her konuda çekingen davrandı geçmişten gelen bir kompleksle hep alttan aldı.

Türkiye’ye her fırsatta uyarı gönderebilen Almanya için İsrail, bir tabuydu.

İsrail’den önce Almanya medyası eleştirdi kendi dışişleri bakanlarını. En büyük eleştiri tabii ki Frankfurter Algemeine ve Tagesspiegel gazetelerinden geldi.

Gabriel’i savunanlar da oldu.

Ama bu fotoğrafa farklı açılardan bakmak gerekiyor.

Çünkü bu durum, bugüne kadar ki Almanya-İsrail ilişkilerinde bir ilk oldu.

Benim merak ettiğim ne kadar süreceği, çünkü aşırı sağcı bir kabinenin başbakanı Netanyahu’nun yönetimindeki İsrail, Trump’dan da destek görüyor.

Amerika’nın tavrı, Almanya için çok önemli. Çünkü ikinci Dünya Savaşından bu yana Amerika’yı bir patron olarak görüyorlar, kendileri farkında olmasa bile iliklerine kadar işlemiş bir duygu bu.

Eğer Amerika bu tavra bir tepki gösterirse anında çark ederler. Eğer gelmezse bir tepki doğru bildikleri yolda devam edebilirler.

Tabi bu Gabriel’in kişisel tavrı mı yoksa hükümeti temsilen mi böyle davrandı henüz bilinmiyor. Ama burası Almanya ve Merkel’in yönetimindeki bakanlar Türkiye’deki gibi sadece bir tek kişinin ağzından çıkan sözle hareket etmiyorlar.

O yüzden Almanya Dışişleri bakanının barışa katkıda bulunmak için sivil toplum örgütleri ve Filistinliler ile de görüşmesi son derece doğal.

Ama bu coğrafyada bazı dengeler de çok önemli.

Yani Almanya geri adım atar mı özür diler mi, yoksa hayatında ilk kez İsrail’e karşı sesini yükseltir mi, birlikte göreceğiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...