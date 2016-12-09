Almanya, Berlin’deki kadına tekmeli saldırıyı konuşuyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de, metro istasyonunda bir kadına yönelik tekmeli saldırıya tepkiler sürüyor.

Berlin polisi, 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece, 00.20 sıralarında Hermann Caddesi metro istasyonunda meydana gelen ancak görüntüleri yeni ortaya çıkan saldırının faillerini yakalamak için harekete geçti.

Metro istasyonunda bir kadına yönelik yapılan tekmeli saldırı olayının basında yer almasından ve gelen tepkilerden sonra polis saldırı anının güvenlik kamerası kayıtlarını yayınladı. Video kaydında saldırganların 4 kişi oldukları görülüyor.

Elinde bira şişesi ve sigara bulunan şapkalı saldırgan, merdivenlerden inen 26 yaşındaki kadına arkadan yaklaşarak sırtına tekmeyle vuruyor.

Videoda, merdivenlerden düşen kadının yerden kalkmaya çalıştığı ve çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor. Saldırganlar bu sırada rahat bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyorlar.

POLİS YARALAMADAN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sosyal medyada ve politikacılar arasında büyük tepkiye neden olurken, ırkçı gruplar ise saldırganların yabancı kökenli olduğu iddiasında bulunuyorlar.

Yaralama suçundan soruşturma başlatan Berlin polisi, tanıkların (030) 4664- 57 11 00 numaralı telefona başvurmalarını istedi.

Almanya’da cezai soruşturmalarda faillerin fotoğraf ve görüntülerini polisin yayınlanması hakim ve savcının iznine bağlı.

Söz konusu fotoğraf ve videolar faillerin yakalanabilmesi için çoğu zaman olaydan haftalar sonra yayınlanabiliyor.

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