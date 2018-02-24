Türk ve Alman vatandaşı, gazeteci Deniz Yücel, Türkiye’deki hapisten çıktıktan sonra Almanya’da da kritik bir duruma gelmişti. Yani, yazdığı yazılar dolayısıyla, Almanya’nın aşırı sağcı (genelde ırkçı da diye bilinen) partisi AFD tarafından hakkında Meclis’e soruşturma önergesi verilmişti.

Meclis’te yapılan oylamada, AFD partisinden bile 20 firenin verildiği sonuç, Deniz Yücel lehine çıktı. Konuşma yapan milletvekillerini vurguladığı. Almanya’da Gazetecilerin yazdıkları yazılarının, mecliste değerlendirilemeyeceği ve yargılanamayacağı, parlamentonun böyle bir görevi olmadığı yönündeydi. Hukuksal açıdan bunun mümkün olmadığı ve parlamenterlerin böyle bir görevinin de olmadığı vurgulandı.

Meclis’teki oylama öncesi konuşmaya yeni Yeşiller Partisi’nin eski eş başkanı Cem Özdemir damgasını vurdu. Yaptığı hararetli konuşmada Almanya’daki AFD partisinin Türkiye’deki AK Parti ile aynı çizgide olduğunu, bu partinin de AK parti gibi gazetecilerin özgür düşünmesine tahammülü olmadığını vurguladı. Hararetli konuşmasında sürekli Türkiye ile Almanya’nın gazetecilere bakış açısını kıyaslayan Cem Özdemir parlamentodan yoğun alkış aldı. Zaten hitap gücü yüksek olan Özdemir, bana göre siyasi şovlarından birini yine gerçekleştirdi. Ancak Deniz Yücel”in yazılarını tartışılması nedeniyle , Alman parlamentosunda bir kez daha ırkçılık karşıtı sesler yükseldi. Etrafımda iki gün boyunca konuştum Almanlar, Deniz Yücel’in daha önce böyle yazılar yazdığını bilmediklerini bu yazılarında kabul edilemeyecek yazılar olduğunu söylediler. Bugüne kadar kendisini desteklediklerini bu yüzden Erdoğan hükümetinden bile nefret ettiklerini ancak gazeteci Deniz Yücel’in yazdıklarının da Alman halkı için kabul edilemez olduğunu söylediler.

İnsan oturup düşünüyor Avrupa’nın göbeğinde medeni bir ülkenin halkı farkında bile olmadan dünya hakkındaki fikirlerini sadece Televizyon haberlerinden alıyorlar. Öyle ya bugüne kadar televizyonlarda izledikleri haberler sayesinde Deniz Yücel’i sevdiler hapisteki kendi vatandaşı olan bir gazeteciye karşı sorgusuzca destek çıktılar. Ta ki AFD gibi bir aşırı milliyetçi partinin Deniz Yücel’in Almanlar için yazdığı yazılar hakkında şikayetçi olana kadar. Aslında yazıya bakacak olursanız gerçekten sert bir dil kullanılmış. Almanların çocuk doğurmamasından ve nüfuslarının az olup tamamen yok olmasından söz ediyor. Yetmiyor bir de buna sevindiğini açıklıyor. Bir Alman olsaydınız ve bu yazıyı okusaydınız, kendinizi ne kadar mutlu hissedersiniz?

Tamamıyla sevimsiz bir yazı çünkü dikkat çekmek istediği konu üzerine, agresif cümleler kurması, çok ta gerekli değil. Daha sakin bir dille anlatsaydı, belki o zaman gerçekleri ortaya koyduğunu, mevcut duruma insanların dikkatini çekmek istediğini iddia edebilirdi. Ama yazıya duygularını da karıştırmış ve parlamentoda onaylanmasa bile, halkın gönlünde onayını almış bir suçlama, ortada dolaşıyor.

Son bir senedir tüm alman arkadaşlarıma her şeyi sadece televizyonlardan duyduğumuzda yaşıyorsunuz demem de buydu işte. Ha bunu dün de söyledim, bugün de söylüyorum, asla AK Parti veya Erdoğan’ı savunmak amacıyla değildi söylediklerim. Ülkelerindeki sorunları ve diğer ülkelerin problemlerini sadece televizyonlardan izleyerek, Ülke medyasının tutsağı olmamaları konusunda uyarıyordum.

Bir haberci olarak hiçbir zaman, duyduğum bir habere inanıp kalmadım, hep doğrusunu araştırmaya çalıştım. Anlatmak istediğim de işte buydu, yoksa hiçbir partinin adamı olmadım ve olmayacağım da, sanırım artık anlaşılmıştır.