Irkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Sachsen-Anhalts eyaleti Başkanı André Poggenburg Almanya’da yaşayan Türklere hakaretler yağdırdı.

Almanya’nın Nentmannsdorf kentinde partisinin düzenlediği karnaval toplantısına katılan ve konuşma yapan André Poggenburg, Almanya’da yaşayan Türkler için “Bu deve çobanları ait oldukları yere yani Boğaz’ın (İstanbul Boğaz’ı) ardına dönsünler” diyerek hakaret etti. Poggenburg konuşmasının devamında Türklerden “Vatansız serseri güruhu burada istemiyoruz” diyerek bahsetti. Irkçı söylemleri ile bilinen AfD Partisi Poggenburg’a sahip çıkarken, birçok sivil toplum kuruluşu ve politikacı bu durumu eleştirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier konuyla ilgili basına verdiği demeçte “Gördüğüm kadarıyla bazı politikacılar, seviyesizliği, acımasızlığı ve nefret söylemlerini strateji haline getirmişler” dedi.

Dresden savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda Poggenburg’un konuşmasının araştırılacağını açıkladı. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ırkçı AfD Partisi yüzde 12,6 oranında oy alarak Meclis’e girmeyi başarmıştı.