Alman polisi: TBMM Başkanvekili’ne kötü muamele ya da gözaltı olmadı

Almanya’da pasaportu çalınan TBMM Başkanvekili AK Partili Ayşenur Bahçekapılı’nın Köln Havalimanında Alman polisi tarafından alıkonulduğu yönündeki açıklamasına Alman polisinden yanıt geldi.

Konuya ilişkin Deutsche Welle’ye (DW) konuşan Köln/Bonn Havalimanı polisinin bağlı bulunduğu Sankt Augustin Federal Polis Merkezi’nden Basın Sözcüsü Başkomiser Jens Flören, kesinlikle gözaltına alınma olayının yaşanmadığını söyledi.

Yaşanan olayın rutin bir inceleme oduğunu belirten Flören, Bahçekapılı’nın Köln Başkonsolosluğundan aldığı geçici pasaportta Almanya vizesine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını açıkladı.

Flören DW’ye yaptığı açıklamada, “Kendisi polis memurlarına TBMM Başkanvekili olduğu ve diplomatik pasaport taşıdığı bilgisini vermiş ancak, bu bilgileri kanıtlayacak bir belge sunamadığı için polisler kendisinden havalimanındaki en yakın polis merkezine gelmesini rica etmişler“ dedi.

Bahçekapılı’nın polis merkezinde bulunduğu süre içerisinde memurların Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini vurgulayan Jens Flören, büyükelçiliğin Bahçekapılı’nın diplomatik pasaport taşıdığını doğrulaması üzerine ise, polis memurlarının seyahate izin verdiklerini aktardı.

“POLİSLER İNCELEMEK ZORUNDA”

Bahçekapılı’ya yönelik herhangi bir kötü muamele ve gözaltı söz konusu olmadığını vurgulayan Flören, “Bu tamamen rutin bir olay.

Bir kişi sınıra gelerek diplomatik pasaportunun olduğunu söyler ve bunu polislere ispat edemezse, yani yanında gerekli resmî belgeler bulunmazsa, polisler de bu kişiye inanmaz. Doğal olarak incelemek, denetlemek zorundalar.

Büyükelçilik onaylar onaylamaz, şahsın seyahatine de hemen izin verilmiştir. Şahıs diplomatik statüye sahip olduğunu kanıtlayabilseydi, zaten böyle bir olay da yaşanmazdı. Bu rutin denetleme sadece bu şahıs için değil, herkes için geçerlidir” diye konuştu.

Köln’de kaldığı otelin lobisinde içinde telefon, pasaport, kredi kartları ve tüm kimlik kartları bulunan çantasını çaldıran Bahçekapılı, Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’ndan geçici pasaport almasına rağmen, Köln-Bonn Havaalanı’nda geçici pasaportu kabul etmeyen Alman polisi tarafından 45 dakika alıkonulduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, Alman polisinin tutumunu sert bir şekilde eleştirmiş ve “Teröristi alıyorsun, ülkende misafir ediyorsun, ağırlıyorsun ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. Şimdi bunlara aynısını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör.

Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, benim buna aynısıyla mukabele etmem lazım.

Bir defa, bütün oradaki personelin kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır” sözleriyle Almanya’ya tepki göstermişti.

Ayşenur Bahçekapılı’ya yapılan muamele nedeniyle Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak Türkiye’nin tepkisi dile getirilmişti.

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