Alman medyasına göre AB-Türkiye ilişkileri ‘kritik bir dönemeç’te

AB Bakanlar Konseyi’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geleceğine ilişkin bir açıklama yapması beklenirken Avusturya’nın üyelik görüşmelerinin dondurulmasında ısrar ettiğine dikkat çekiliyor. Bu gelişmeleri değerlendiren Alman medyası ise “AB-Türkiye ilişkilerinde kritik dönemeç”ten söz ediyor.

DWelle Türkçe, AB Dışişleri Bakanlarının, dün başlayan iki günlük toplantılarına ilişkin olarak “Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili tartışmalı açıklamaya son şeklini vermek üzere bugün yeniden toplanıyor. Avusturya, hükümetin muhaliflere yoğun baskı yaptığı gerekçesiyle üyelik görüşmelerinin askıya alınmasını talep ediyor” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Stefan Kurz’un müzakerelerin dondurulmaması durumunda oy birliği ile alınması gereken tavsiye kararını veto edeceklerini açıkladığına dikkat çeken DWelle, “Avusturya’nın muhtemel vetosu AB ile Türkiye arasındaki müzakereleri etkilemeyecek. Bakanlar arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde Türkiye ile AB arasındaki üyelik diyalogu perşembe günkü devlet ve hükümet başkanları zirvesinin gündemine alınacak” değerlendirmesini yaptı.

DWelle, AB Dışişleri Bakanları buluşmasının kapanış bildirisinde devlet ve hükümet başkanlarının mülteci krizi, terör ile mücadele, AB’nin savunma gücünün arttırılması ve yatırımların arttırılması ile ilgili değerlendirmelerine de yer verileceğini belirttiği haberinde Avusturya’nın Türkiye ile sürdürülen görüşmelerin kesilmesi talebine tepki gösteren Almanya Dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier’in ise bu talebi basiretsizlik olarak niteleyerek “Sonuçlarının ne olacağını açıklamadan kalkıp görüşmeleri bitiriyoruz demek dış politika açısından sorumsuzluk olur” dediğini vurguladı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da üyelik sürecinin askıya alınmasına karşı çıktıklarını anlatan DWelle’ye göre, Asselborn, görüşmeleri dondurmakla Türk hükümetine olmasa da Türk milletine karşı hata işlemiş olacaklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun muhafazakâr kanadının ise Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunun anımsatıldığı haberde Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz’un pazartesi günkü istişarelerin ardından, “üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına yetecek çoğunluğun bulunmadığını ve bazı konuların zamana bırakılması gerektiğini” dile getirdiği belirtildikten sonra şöyle devam edildi:

“Stefan Kurz mülteci politikasında da Avusturya’nın önce azınlığı temsil ettiğini ancak zamanla üye ülkelerin çoğunlukla Viyana’nın çizgisini benimsediğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı kendileri gibi Bulgaristan ve Hollanda’nın da Türkiye ile diyalogun dondurulmasına meylettiğini ve muhaliflerin tutuklanmasını ve gazetelerin kapatılmasını örnek göstererek Türk hükümetinin kırmızı çizgileri çoktan aştığını iddia etti.”

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