Alman Medyası’na Göre AB içi siyasi hesaplar

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile AB’ye katılım müzakerelerinin dondurulması istenen bir karar tasarısını büyük bir çoğunlukla kabul etmesinin Avrupa medyasındaki yankıları sürüyor.

Karar için “AP kararı AB-Türkiye ilişkilerini sarsacak” diyen Alman medyasına göre, “AP hukuksal olmasa da siyasi bir zemin yaratmış durumda. Psikolojik bir eşik aşıldı ve AB tarihinde ilk defa, aday ülkelerle yürütülen müzakerelerin dondurulması olasılığı bir AP kararına resmen yansımış oldu.”

AP’deki süreci yakından izleyen DWelle Türkçe, Ankara’dan sert tepki gören kararın etkilerini değerlendirdiği Strazburg mahreçli analizinde “ezici çoğunlukla” kabul edildiğini belirttiği karar lehinde oy kullananların resmi söylemini “Türkiye’nin “demokrasi ve hukuk devletine saygı ilkesinden sapmış olması” olarak özetledi.

AP sosyal demokrat grubunun önde gelen isimlerinin, Türkiye ile ilişkilerin “son 3 yıldır çürümeye başladığını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan önlemler nedeniyle zedelendiğini, son 3 haftada Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon ve HDP’li parlamenterlerin tutuklanmasının ise bardağı taşıran damla olduğunu” söylediklerine dikkat çekilirken sosyal demokratlar gibi geçmişte AP içinde Ankara’nın AB üyelik sürecine en fazla destek veren Liberaller ve Yeşiller’in aynı görüşte olduklarına” işaret edildi.

AB İÇİ SİYASİ HESAPLAR

DWelle, “Madalyonun bir de öbür yüzü var” dediği analizinde “AB bugüne kadar görülmemiş bir kurumsal krizle karşı karşıya. AB toplumlarında Avrupa projesine olan inanç darbe üstüne darbe yiyor. Aşırı sağcı ve popülist partiler yükselişte, hatta bazı ülkelerde iktidara oynuyor. Bu partilerin ortak paydası AB karşıtı olmaları. Dolayısıyla AB’nin politiklarına karşılar. Bu politikalardan biri de AB genişleme süreci” değerlendirmesini yaptı.

Önümüzdeki hafta ve aylarda İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde referandum veya seçimler yapılacağı anımsatılan analizde kararın hukuksal planda bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığının” bulunduğuna işaret eden DWelle, “Karar her şeyden önce AB devlet ve hükümet liderleri için bir mesaj. Liderlerin bu mesajı görmezden gelmeleri mümkün değil” dedi ve şöyle devam etti:

SİYASİ ZEMİN YARATILDI, PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI

“AB liderlerinin bir sonraki olağan toplantısı 15-16 Aralık günleri Brüksel’de yapılacak. Liderlerin AP kararı nedeniyle müzakereleri dondurmaları beklenmiyor. Ancak kararı ‘not ettiklerini’ belirtip, bir kenara koymaları ve ‘gerektiğinde’ raftan indirip kullanma opsiyonları var. AP hukuksal olmasa da siyasi bir zemin yaratmış durumda. Psikolojik bir eşik aşıldı ve AB tarihinde ilk defa, aday ülkelerle yürütülen müzakerelerin dondurulması olasılığı bir AP kararına resmen yansımış oldu. Bu durum aday ülkelerle müzakereleri yürüten Avrupa Komisyonu’nun saygınlığına da gölge düşürücü nitelikte.”

KPK TOPLANTILARI NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELECEK

DWelle, Türkiye’den tepkilere ilişkin olarak da “AP ile TBMM arasındaki ilişkiler bu karar öncesinde donma noktasına geldi, bundan sonra Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantılarının yapılması neredeyse imkansız hale gelecek. AP’nin yıllık olağan Türkiye raporunun hazırlanmama olasılığı da var” dediği analizinde “Ankara’nın geçtiğimiz günlerde randevu dahi vermediği AP Türkiye raportörü Kati Piri, karara rağmen Türkiye’de sivil toplumla görüşmeye devam edeceğini söylüyor. Fakat resmi makamlarla görüşmeden rapor hazırlamanın neredeyse imkansız olduğunu da herkes biliyor” ifadelerini de kullandı.

AP’nin AB bütçesi üzerinde mutlak yetkisinin olduğunu anımsatan DWelle, “Dolayısıyla AB bütçesinden Ankara’ya yapılan yardımlar, vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi iki taraf arasındaki önemli konularda AP ile diyalog olmadan ilerleme sağlamak neredeyse imkansız” dedi.

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