Alman medyası: Berlin Türkiye’den yana!

Türkiye ile AB’ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasını önlemek için ağırlığını koyduğu belirtilen Almanya’nın bugün Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde bu tutumunu sürdüreceği düşünülüyor.

Alman medyasına göre, AB Zirvesi’nde Türkiye ile mülteci anlaşmasının uygulamasındaki eksiklikleri gidermek için bir dizi karar alınması bekleniyor.

DWelle Türkçe, Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel’de yapacakları zirvede, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yükümlülüklerine bağlı olduklarını teyit etmelerinin, uygulamadaki eksiklikleri çözüme kavuşturmak için bir dizi karar almaları beklendiğine dikkat çektiği haberinde Alman Başbakanlığı kaynaklarının Mart ayından bu yana kaçak göçün büyük ölçüde durdurulduğunu ifade ettikleri belirtildi. Kaynakların, uygulamadaki bazı sorunların aşılmasının hedeflendiğini, bunların zirvede ele alınacağını kaydettiklerini de aktardı.

-“TÜRKİYE ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ DEĞİL“-

Mülteci krizi, AB liderler zirvesinin ana gündem konularından birini oluştururken, Türkiye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin AB müzakerelerinin geleceğinin resmi gündem maddeleri arasında yer almadığı vurgulanan habere göre AB kaynakları, bunun AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un bilinçli bir tercihi olduğunu, Tusk’un bu konuda bir tartışma açmak istemediğini söylediler. Bununla birlikte, bazı AB liderlerinin Türkiye’deki iç siyasi gelişmeleri ve AB müzakere sürecini tartışmaya açması durumunda, liderlerin bunu ele alabilecekleri ifade edildi.

Liderler zirvesi öncesinde gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Avusturya’nın Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmesinin yoğun tartışmalara yol açtığı anımsatılan haberde “Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, AB ile Türkiye arasında diyaloğun sürdürülmesinden yana ağırlık koyan Almanya, Avusturya’nın tutumundan rahatsız. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in de müzakerelerin durdurulmasında ısrar eden Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’a tepkili olduğu belirtiliyor” denildi.

DWelle, Avusturya’nın yanı sıra Hollanda ve Belçika’nın da Türkiye’nin AB sürecini iç politik hesaplar nedeniyle kullandığını belirten diplomatların, Almanya’nın Türkiye ile diyalog kapısının açık tutulmasından yana olan tavrını sürdüreceğini vurguladıklarını kaydetti.

Haberde “AB Komisyonu da Türkiye ile diyalogun sürdürülmesinden yana. AB diplomatları, Türkiye’de Avrupa’nın ortak değerlerini paylaşan, modern bir ülke isteyen kesimlerin yalnız bırakılmaması gerektiği görüşünde” denildi.

-“VİZE SERBESTİSİ GÖRÜŞMLELERİ DEVAM EDİYOR”-

AB Bakanı Ömer Çelik’in Brüksel’deki temaslarında demokrasi ve reform konularında verdiği mesajları olumlu bulduklarını ifade eden yetkililerin, AB-Türkiye mutabakatının unsurlarından olan, vize serbestisi konusundaki görüşmelerin devam ettiği bilgisini aktardığı belirtildi.

Bu arada, AB Zirvesi’nin, Türkiye ana gündem konularından biri olmasa da, Kıbrıs’ta çözüm çabaları ve başta Halep olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alınacağı için Ankara açısından büyük önem taşıdığı değerlendirirmeleri de yapılıyor.

DWelle, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili son durumuna ilişkin AB liderlerine bilgi vermesinin beklendiğini aktardı. DWelle “Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bir çözümün sağlanmasına dönük son aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil tüm ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Alman diplomatlar, bu sorunun çözümüne Almanya’nın da katkı sağlamaya çalıştığını, önümüzdeki süreçte bunun daha da belirgin bir şekilde görülebileceğini ifade ediyorlar” dedi.

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