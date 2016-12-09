Alman Medyası: Almanya Ankara’ya ‘sert uyarılarda’ bulunabilir

Almanya’da çantası çalınan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın havaalanında kötü muameleye maruz kalması ve buna yanıt olarak Türkiye’de Alman diplomatlarının pasaportlarının ayrıntılı incelemeye tabii tutulması üzerine Ankara ile Berlin arasında “yeni bir kriz patlak verdiği” yorumları yapılıyor.

Alman medyası, Türk makamlarıyla yapılan temasların sonucunda Almanya’nın Ankara’ya “sert uyarılarda bulunulabileceğini” öne sürdü.

DWelle Türkçe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Misliyle karşılık veririz” tepkisinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Alman Büyükelçi Martin Erdmann’ı bakanlığa çağırıp “rahatsızız” notu iletirken Ulaştırma Bakanlığı’nın aracılığıyla da tüm havalimanlarına “Alman diplomatik pasaportlara da derin ve uzun inceleme, sorgu yapılacak” talimatı gönderildiğine dikkat çektiği haberinde “Atatürk ve Esenboğa havalimanlarında Alman diplomatik pasaportlu yolcuların ‘uzun ve yoğun’ pasaport kontrolünden geçirilmesine başlandı” dedi.

Haberde “Ankara’daki Alman Büyükelçiliği de devrede. Diplomatik pasaportlara böyle bir uygulamanın ‘neden ve nasıl’ yapıldığının Almanya’ya izah edilmesini isteyen Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Türk makamlarıyla kurdukları temastan sonuç bekliyor. Bu temasın sonuçlarına göre Almanya’nın da Ankara’ya sert uyarılarda bulunması ihtimali kuvvetleniyor” ifadeleri de kullanıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...