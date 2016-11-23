Alman iş dünyasında Donald Trump endişesi

ABD seçimlerini, beklenmedik şekilde Cumhuriyetçi Parti adayı Trump’ın kazanması Almanya’da şaşkınlık ve endişeyle karşılanırken, Almanya’nın Trump başkanlığında ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin ne şekilde ilerleyeceği de ülkede tartışma konusu oldu.

Donald Trump’ın daha çok Avrupa’ya fayda sağlayacağı düşünülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’na (TTIP) sıcak bakmadığını belirtmesinden dolayı Alman iş dünyasında genel olarak karamsarlık hakim.

Trump, serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili çok şüpheli açıklamalar yaptı

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Ulrich Grillo, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi sonrasında Donald Trump’ın, ABD ekonomisini dünyadan izole etmemesi gerektiğini ve bunun ABD ekonomisine büyük zarar verebileceğini söyledi.

ABD’nin Avrupa’nın en önemli ticari ortakları arasında yer aldığını belirten Grillo, “Donald Trump, seçim kampanyası sırasında serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili çok şüpheli açıklamalar yaptı. ABD, açık pazarları desteklemeye devam etmelidir.” dedi.

3 binden fazla firmayı temsil eden Alman Mühendisler Federasyonu İcra Direktörü Thilo Brodtmann da “Herkes ileride Trump’tan seçim kampanyasından daha iyi kararlar alacağımızı umuyor.” ifadesini kullandı.

Trump’ın zaferi ticari ilişkileri etkileyebilir

Ülkenin önemli ekonomi ve düşünce kuruluşları da Trump’ın zaferinin iki ülke arasındaki ticareti etkileyebileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD tarafından yapılacak bir ticaret savaşının ABD’ye geri tepebileceği uyarısında bulundu. Ifo’nun son hesaplamalarına göre, bir ticaret savaşı, diğer ülkelerin yanı sıra ABD üzerinde de önemli bir olumsuz etki yapabilir. Böyle bir durumda Almanya için ekonomik çıktının 19 milyar avro azalabileceği belirtiliyor.

1,5 milyondan fazla istihdam ABD ile olan ticarete bağımlı

Ticarete ilişkin rakamlara göre, iki ülke arasında önemli bir ekonomik ortaklık bulunuyor.

Ifo’nun verilerine göre, Almanya’nın istihdamının yaklaşık yüzde 2,5’i doğrudan ya da dolaylı olarak ABD’ye yapılan ihracata bağımlı ve bu da 1 milyondan fazla istihdama karşılık geliyor. Yaklaşık 630 bin Alman işçi de şu anda ABD firmaları tarafından yönetilen şirketlerde çalışıyor. Almanya’da toplam 1,5 milyondan fazla istihdam ABD ile olan ticarete bağlı durumda.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilere göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, geçen yıl 1 trilyon 195,8 milyar avroluk ihracat ve 948 milyar avroluk ithalat ile rekor kırdı.

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