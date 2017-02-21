Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası

Alman medyası Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar konusunda önemli bir iddiayı gündeme getiriyor.

Devlet kanalı ARD’de yayınlanan FAKT adlı programda, zor şartlardaki Suriyeli sığınmacıların kendi organlarını satmak zorunda kaldıkları öne sürülüyor.

İddiaların yer aldığı program, bu akşam yerel saatle 21:45’te yayınlanacak. ARD’nin sitesinde konuya ilişkin yer alan haberdeki iddialara göre, böbreklerini ya da karaciğerlerini satmak isteyen sığınmacılar sosyal medya üzerinden alıcı arıyor.

Bu ilanları takip ederek ulaşıldığı ve adının Ahmed olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacının, “Ben Türkçe bilmiyorum, tanıdıklarım yok, işim yok, evim yok. Böbreğimi satıyorum çünkü çok büyük sorunlarım var. Bedenimi satmaktan başka paraya ulaşma şansım yok” sözlerine yer veriliyor.

Söz konusu kişinin başkalarının da içinde bulundukları zor durum nedeniyle aynı şeyleri yaptığını aktardığı bilgisi paylaşılıyor.

Haberde organ ticareti yapan kişilerin FAKT muhabirlerine ameliyat dahil, 30 bin Euroya böbrek nakli pazarlığı yaptıkları aktarılırken, piyasada 6-11 bin Euro fiyata böbrek bulunabildiği öne sürülüyor.

Teyit edilememiş bilgi olarak ise, FAKT muhabirlerine konuşan aracıların organ nakillerinin Malatya’da yapıldığını söyledikleri de aktarılıyor.

Suriye savaşının neden olduğu zor şartların organ mafyası tarafından kullanıldığı kaydedilen haberde, daha önce Lübnan’daki Suriyeli sığınmacıların da böbreklerini satmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiliyor.

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