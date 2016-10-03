Alman çoban köpekleri, sokak hayvanları için yarıştırıldı

BURSA’nın merkez Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği işbirliğiyle Marmara Cup 2016 Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Alman çoban köpekleri sokakta yaşayan can dostları için yarıştırıldı.

Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği işbirliğiyle Alman Çoban Köpekleri Irk Standartları Marmara Cup 2016 yarışmasına 100’ün üzerinde köpek getirildi. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde düzenlenen yarışmaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Karamık, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı.

İnsanların, evlerine kedi ve köpek gibi evcil hayvanları alırken, aslında onların artık ailenin bir parçası olmaları gerektiğinin farkına varamadıklarını ve bir süre sonra bakamadıkları, sıkıldıkları ya da başka nedenlerle onları sokağa terk ettiklerini hatırlattı.

Başkan Bozbey, “Bu durumda o kadar çok hayvan var ki. Biz Nilüfer Belediyesi olarak, sahiplendirme konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte, terk edilen sokak hayvanlarının bir kısmı da bizim barınaklarımızda yeni sahiplerini bekliyorlar” dedi.

Başkan Bozbey, “Bu yarışmadan elde edilen gelir sokak hayvanları için kullanılacak. Nilüfer’deki beslenme odaklarına bu yarışmayla 10 daha eklenecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Marmara Cup 2016’da Alman çoban köpekleri, iş köpekleri kategorisinde bir de gösteri düzenledi.

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