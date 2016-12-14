Alman Büyükelçi’den Bahçekapılı’ya sürpriz ziyaret

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya ziyareti sırasında çantası çalındıktan sonra Köln/Bonn havalimanında kötü müameleye maruz kaldığını belirten TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, “Ankara-Berlin hattında yaşanan kriz aşılmaya çalışılıyor”, “Türkiye ile ilişkilerde gerilimi tırmandırmak istemeyen Alman hükümeti sürpriz bir diplomatik adım attı” gibi yorumlara yol açtı.

DWelle Türkçe, “Türkiye ile ilişkilerde gerilimi tırmandırmak istemeyen Alman hükümeti sürpriz bir diplomatik adım attı. Edinilen bilgilere göre, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Bahçekapılı’yı TBMM’deki makamında ziyaret ederek milletvekiliyle bir süre görüştü” dedi.

Büyükelçi Erdmann’ın, Bahçekapılı’nın havalimanında beklemek durumunda kalmasından ötürü duyduğu üzüntüyü aktarırken havalimanı polisinin standart kurallar doğrultusunda hareket ettiğini anlattığı belirtildi.

Haberde “DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, krizden bu yana diplomatik pasaport sahibi 25 Alman yetkili havalimanlarında bekletildi, ayrıntılı kontrollerden sonra uçaklarına binmelerine izin verildi. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki havalimanlarında pasaport kontrollerinde 1 ila 2 saat arasında bekletilenler arasında Alman diplomatların yanı sıra diplomatik pasaport sahibi polis ve askeri yetkililer de bulunuyor. Bir kişinin bu kontroller nedeniyle uçağını kaçırdığı belirtildi” denildi.

ALMAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNDU

“Yaşananlardan rahatsızlık duyan ancak Türkiye ile gerginliği tırmandırmak istemeyen” Almanya’nın, diplomatik temaslarıyla sorunun aşılması için çaba gösterdiğini” belirten DWelle, “Büyükelçi Erdmann’ın, pazartesi günü Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğu ve Bahçekapılı’nın havalimanında bir süre beklemesine neden olan olaylara açıklık getirdiği öğrenildi” ifadelerini de kullandı.

Geçen hafta Türk tarafının verdiği notada yöneltilen eleştirilere yanıt veren Erdmann, Bahçekapılı’ya geçici bir pasaport verildiği ancak durumu izah eden yazılı bir notanın havalimanı polisine ibraz edilmediği, milletvekiline bir başkonsolosluk yetkilisinin eşlik etmediği bu nedenle de havalimanındaki olayın yaşandığını aktardığı belirtildi.

Haberde “Alman diplomatlara göre, Bahçekapılı’nın Köln/Bonn havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında elindeki geçici pasaportla birlikte, Başkonsolosluktan alınmış yazılı bir notayı da göstermesi gerekiyordu” denildikten sonra şöyle devam edildi:

“Benzer olaylarda hazırlanan bu notada pasaportunun çalınmış olduğu, bu nedenle geçici bir pasaport düzenlendiği, ilgili kişinin diplomatik pasaport sahibi olduğu ve bu nedenle vize zorunluluğuna tabi olmadığı ifade ediliyor. Alman yetkililer Bahçekapılı’nın böyle bir yazıyı ibraz etmediğini, havalimanı polisinin tereddütte kaldığını ve Türk diplomatik temsilciliği ile iletişime geçtiğini kaydettiler. TBMM Başkanvekili Bahçekapılı’nın ayrıca diplomatik pasaportunun çalınmış olunduğuna dair polise yapmış olduğu şikayete ilişkin bir belge ya da polis tutanağını da havalimanındaki kontrol sırasında göstermediği belirtildi.”

STEİNMEİER SORUNU ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Alman yetkililerin havalimanı polisinin olağandışı bir durumla karşı karşıya kalmasına rağmen sorunu çözmek için hızlı bir şekilde hareket ettiğini, Türk diplomatik temsilcileriyle irtibata geçerek yirmi dakikalık bir sürede sorunu çözüme kavuşturduğunu, toplamda bu işlemin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü, milletvekili Bahçekapılı’nın saatlerce bekletilmesinin sözkonusu olmadığını aktardılkları kaydedildiği haberde şöyle denildi:

“Türkiye’nin havalimanlarında Alman diplomatlara yönelik başlattığı uygulama Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in de tepkisine yol açtı. Steinmeier haftasonunda Paris’teki Suriye toplantısında karşılaştığı mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Alman diplomatlarının tabi tutulduğu bu tavırdan ötürü sitem etti. Çavuşoğlu’nun ise Büyükelçi Erdmann’ın Bahçekapılı’yı ziyaret etmesinin önemine işaret ederek bu görüşme sonrasında bu uygulamanın da son bulmasını umut ettiği mesajını verdi.“

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