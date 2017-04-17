Alman basını Referandum sonuçlarına nasıl bakıyor?

1 Spiegel Online: Bölünmüş toplum

“Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi. Ancak çok az bir farkla, halkın yarısı tam tersini istiyor. Türkiye’deki tartışmalı başkanlık sistemine ilişkin referandum sonuçları ülkenin ne kadar bölündüğünü gösteriyor. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini haklı ve tüm endişelere rağmen hedefe ulaşmış görüyor. O kendisini galip görürken, muhalefet partileri CHP ve HDP sonuçlara itiraz ediyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor. Ancak bu Erdoğan’ı ilgilendirmiyor.”