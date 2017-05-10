Almanya’da bir alman askeri daha tutuklandı. Daha önce Bavyera eyaletinde tutuklanan bir askerin kendini mülteci gibi tanıtması ve kaydettirmesi onları yakından takip etmesi, yabancı düşmanı olan bir terör örgütünün mensubu olduğu şüphelerini doğurmuştu.

Almanlar böyle şeyleri çok açık da söylemezler ama yeni bir tutuklama daha yapıldığına göre bu işin arkası gelecek gibi.

Bu kez bizim eyaletten yani Baden Württemberg eyaletinde terör şüphesiyle gözaltına alınan Alman askeri yargılama sonucunda tutuklandı.

Alman ordusunun içinde yabancı düşmanı bir ağın mensubu olduğu şüphesiyle tutuklanan ikinci askerdi bu.

Askeriyenin içine sızmış olmaları korkutucu.

Bu arada Alman askerlerinin yanı sıra, iltica başvurusunda bulunan Türk askerlerinin de durumu tartışılıyor.

Türk Hükümeti’nin iadesini istediği askerlerin durumunun tek tek incelendiği söyleniyor.

Almanya’da koalisyon partilerinin iç politika sözcüsü Stephen Mayer, Türk subayların iltica hakkı tanınmasının hayati ve kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Buna gerekçe olarak da Türkiye gittikleri zaman bu askerler havaalanında tutuklanabilirler ve dahası başlarına korkunç şeyler gelebileceği gösteriliyor.

Bu durumda Türk Hükümeti’nin 50 askerlerin iadesi konusunda ümitlenmesi boşuna demektir.

Çünkü açıklamalarında, “Türk Hükümeti’nin ne düşündüğü önemli değil bizim ne düşündüğümüz önemli” diyorlar.

İnsan haklarının daha önemli olduğunu belirterek, “yargılamayı da biz yaparız” diye açıklıyorlar.

Bu arada Türkiye’den iltica oranının geçen yıla göre %100 arttığı söyleniyor ki bu çok büyük bir oran.

Yani Almanya’ya ilticacıların sığındığı bir ülke haline geldi.

Almanya’nın kendi sorunu ama seçimlere yansıyacağı da kesin.

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