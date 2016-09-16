Bundan 55 yıl önce 16 Eylül 1961’de Fatin Rüştü Zorlu idam edilmişti.

Dem okrat Parti iktidarının Dışişleri Bakanı olan Zorlu, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra Başbakan Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’la birlikte tutuklanıp yargılanmış ve idama mahkum olmuştu.

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Zorlu’nun idama nasıl gittiğini o dönemin Yassıada Komutanı Albay Tarık Güryay anılarında şöyle anlatmıştı:

“Zorlu, ölüme gerçekten metanetle gitti. O kadar ki, mahut gömleğin üzerinegiydirilişinden sonra, kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri telaffuzda

düştüğü hataları düzeltti.

Kollarını arkadan bağlarken, başsavcıya son bir ricada bulundu. Ellerinin önden bağlanmasını istedi. Fakat bunun kanunen imkânsızlığı kendisine anlatıldı.

Beraberce sehpaya doğru yürüdük. Ne masaya, ne de masa üzerindeki sandalyeye çıkarken yardım istedi. Hatta heyecandan eli titreyen cellada ‘Oğlum ne titreyip duruyorsun? İlmik senin değil, benim boynuma geçecek’ dedi.

Sonra adeta kendisini uçsuz bucaksız bir boşluğa atar gibi, ‘Allah memleketi korusun, haydi Allahaısmarladık!’ dedikten sonra, ayaklarının altındaki sandalyeyi itmek işini de kimseye bırakmadı. Boyu uzun olduğu için, ayakları masaya basmıştı. Cellat masayı itti. Ona bu kadarcık da iş düşmüş bulunmasaydı, Zorlu sanki asılmış değil, intihar etmiş olacaktı.”

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Zorlu, ölümünden hemen önce ailesine yazdığı mektupta şöyle demişti:

“Anneciğim, Emelciğim, Sevinciğim ve Ağabeyciğim,

Şimdi Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim. Huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah’ın takdiratı böyle imiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim.

Anne, siz sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah’ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah’a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur

içinde bırakmanızı rica ederim.

Allah memleketi korusun.”

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Cenazesi ölümünden 29 yıl sonra İmralı Adası’ndaki mezarından alınıp İstanbul’daki Anıt Mezar’a taşındı Zorlu’nun.

Menderes Hükümeti, SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ile yakın ilişkiler kurmaya başladığı için ABD destekli bir darbeyle devrilmişti.

Dışişleri Bakanı Zorlu da bu nedenle asıldı.

Kendisini saygıyla anıyorum.

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