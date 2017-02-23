Mihriban Aliyev’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştiren yayınlar yaptığı iddiası ile FOX TV Türkiye Yayınları’nın Azerbaycan’da kesilmesi Başkanlık yarışında “Evet” demeyi düşünenler için kötü örnek, “hayır” oyu verecekler için ise iyi örnek oldu.

16 Nisan’da yapılacak referandum eğer kabul edilirse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde seçilecek Başkan istediği kadar yardımcı ve istediği kadar da Bakanı milletvekili olmasalar da atayabilecek.

Bu hüküm Anayasa değişikliğinin diğer eleştirilen maddeleri arasında en ön sıralarda yer alıyor.

Bu tartışmalar Türkiye’de sürerken Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sürpriz bir uygulamaya imza attı.

Bu atama Fox TV ana haberde Fatih Portakal tarafından şu sözlerle yorumlanmıştı:

“Azerbaycan’da yarı başkanlık sistemi var. Aileden aileye geçen bir başkanlık sistemi gibi. Başkan İlham Aliyev, eşi Mihriban’ı bir kararnameyle başkan yardımcısı yaptı.

Böyle bir sistem nasıl olur diyorsunuz. Demokrasi bu kadarsa bu kadar da bir sistem olur. İtiraz edecek bir makam söz konusu olamaz. İtiraz edecek bir kitleden de bahsedemezsiniz. Demokratik toplumla alakalı bir durum. Burada Azerbaycan tipi başkanlık diyor. Bu da bir yönetim şeklidir. Ne kadar demokratik olduğu, ne kadar insan haklarına saygılı olduğu, ne kadar haklara özgürlüklere saygılı olduğu tartışılabilir. Eşiydi, şimdi birinci derecede başkan yardımcısı oluverdi sayın hanımefendi.”

Bu sözlere tepki gösterdiği anlaşılan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fox TV Türkiye yayınlarını tüm Azerbaycan’da kestirmesi Türkiye’de de tepki yarattı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Fox TV Türkiye yayınlarının Azerbaycan’da kesilmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, “Azerbaycan Devleti yanlıştan hemen dönmelidir” dedi.

Yarkadaş, “Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Azerbaycan’da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: Başkanlık, ‘astığım astık, kestiğimi kestik’ rejimidir!” diye 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliğine de atıfta bulundu.

Sonsöz olarak ben de, “demokrasi ve demokratik parlamenter rejim işte bu yüzden vazgeçilemez olmalıdır” diyorum.

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