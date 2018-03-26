Alişan Tuzlu kahveyi Buse Varol’un elinden içti

Türkücü Alişan, cumartesi günü evlenme teklifi ettiği sevgilisi Buse Varol’la dün akşam nişanlandı. Nişandan ilk fotoğrafları Ece Erken paylaştı.

Kız isteme merasiminde sevgilisi Buse Varol’un ikram ettiği tuzlu kahveyi içen Alişan’ın zor anlarının videosunu da Çağla Şıkel paylaştı. İkilinin karşılıklı oynaması da geceye damga vurdu.

Geçen Eylül ayında Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’dan ayrılan türkücü Alişan, sevgilisi Buse Varol’la nişanlandı. Nişanda çekilen fotoğrafları, Alişan’ın arkadaşı sunucu Ece Erken Instagram hesabından paylaştı.

BUSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da dünyaya geldiç Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamlamış ardından uzunca bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptı. Ailesinden ayrı yaşayan oyuncu bir erkek kardeşe sahip.

Buse Varol, kuzenlerinin destekleri ile 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılmış ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yapmıştır.

Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Buse Varol oyunculuk teklifleri almaya başladı. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı attı. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif aldı ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırdı.