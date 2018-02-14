Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi ile ilgili, “Aziz Yıldırım yoruldu, Ali Koç çok faydalı olur. Benim oyum Ali Koç’a” dedi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Ali Şen, şampiyonluk yarışını ve yabancı kuralını da değerlendirdi.

Yabancı oyuncuların ligin kalitesini artırdığına dikkat çeken efsane başkan, “Bu sene belli ki 70 veya üzeri puan toplayan şampiyon olacak. Daha önceki yıllarda daha farklıydı. O zaman da kalite düşüyordu. Çok yabancı oyuncunun olması faydalı. Çok yabancı olmasına karşı olanlar vardı ve ben de karşıydım. Ama yabancılar, Türk futbolunun daha süratli, daha çabuk, daha iyi oynanmasına sebep oldu. Bu nedenle yabancı kuralının serbest olması iyi bir karardı” diye konuştu.

“OYUMU ALİ KOÇ’A VERECEĞİM”

Başkanlık seçiminde oyunu Ali Koç’a vereceğini dile getiren Şen, “Oy verecek olan Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum; kim Fenerbahçe’ye daha iyi hizmet eder diye bir baksınlar.

Artık para, kulüplerin yönetimi için şart. Ali Koç’a da para sorulmaz herhalde. Zaten Fenerbahçe’ye büyük sermaye getireceğini de söyledi. Ali Koç’un çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ali Koç’a oy vereceğim.

Ama Aziz Yıldırım da büyük işler yaptı. 20 yıldır kulüpte. Sıkıntılar yaşadı, hiç yorulmadı. Çok yıprandı, ‘bu kadar yeter’ demedi. O’nun bu inatçılığına da hep hayran olmuşumdur.

Ancak 20 yıl oldu ve ‘artık yoruldun başkan’ diyorum. Büyük işler yaptı. Taraftarların O’nu istifaya davet etmesini de asla iyi görmüyorum” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ YETENEKLERE, FENERBAHÇE SİSTEME DAYALI BİR TAKIM”

Fenerbahçe’nin Beşiktaş

ile oynayacağı zorlu maçlarla ilgili de konuşan Ali Şen, “Birbirlerine denk iki takım.

Ancak Beşiktaş biraz daha yeteneklere dayalı bir takım. Fenerbahçe de daha sistem takımı. Sistem takımıyla, yeteneklere dayalı takımın karşılıklı maçlarını keyifle izleyeceğiz” yorumunu yaptı.

“BAYERN MÜNİH’İ ELEMESİ HAYAL DEĞİL”

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynayacağı maçı da değerlendiren efsane başkan, “Her şey olabilir. Kim diyordu ki; ‘Monaco’yu Porto’yu, Leipzig’i geçeceksin ve grup lideri olacaksın.’ Oradan grup lideri olarak çıkan Beşiktaş’ın 2 maçta da iyi sonuç alması çok büyük hayal değil” ifadelerini kullandı.