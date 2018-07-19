Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün kuruluşunu simgeleyen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile kutladı.

Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Fenerbahçeliler, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe’yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuz’lar dilerim. Kalpler beraber.”