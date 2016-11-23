Ali İsmail Korkmaz için söylediler

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Gezi Parkı protestolarında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz anısına düzenlenen konsere ev sahipliği yaptı.

Konserin tüm geliri öğrencilere burs için Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlandı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Devlet Opera ve Balesi’nin tanınmış sanatçıları, Gezi Parkı protestolarında uğradığı saldırı sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz anısı için bir araya geldi.

22 Kasım’da gerçekleşen konserde, ünlü mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Okan Başel, ve bariton Tuncer Tercan, sevilen opera eserlerini seslendirirken, piyanoda Hande Uçar Çankayalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

KORKMAZ AİLESİ DE İZLEDİ

Tüm geliri öğrencilere burs için Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlanan özel konsere, Korkmaz Ailesi adına; Anne Emel Korkmaz, Baba Şahap Korkmaz ve Ağabey Gürkan Korkmaz da katıldı. Konser sonunda davetlilere seslenen Korkmaz Ailesi, bugün gelinen noktada Ali İsmail Korkmaz için verilen desteğe ve o desteğe eklenen yüreklere teşekkür ettiler.

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