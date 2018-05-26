Annesi Rus, babası Türk olan Aleksey Hesapçı (16), 5 ay önce başladığı muay thai sporunda 2 ayda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Arkadaşlarının Brezilyalı futbolcunun adından esinlenerek ‘Alex’ diye seslendiği genç sporcu, ay yıldızlı formayla dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Rusya’dan Antalya’ya tatile gelen annesinin otelde tanıştığı Türkle evliliği sonrası Rusya’da dünyaya gelen Aleksey Hesapçı, 6 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. Antalya’da yaşayan Aleksey, lise eğitimi sürecinde dövüş sporlarına ilgisi nedeniyle 5 ay önce muay thai sporuna başladı. Genç sporcu, 2 ay sonra katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde etti. Katıldığı ilk organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösteren Aleksey, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bünyesinde antrenör Yasin Urlu yönetiminde yaptığı antrenmanlarla gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Takım arkadaşlarının isim benzerliği nedeniyle bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcudan esinlenerek ‘Alex’ diye seslendiği genç sporcu, Türkiye milli formasını giymeyi çok istediğini anlattı.

Rusya’da doğmasına rağmen, Türkiye’yi daha çok sevdiğini anlatan Aleksey, “6 yıl Rusya’da yaşamama rağmen Antalya’ya geldikten sonra Türkiye’de kendimi daha rahat hissettim. Türklüğü daha çok benimsedim. 5 ay önce başladığım muay thai sporunda 2 ayda Türkiye üçüncülüğü kazandım. İlk turnuvamda kazandığım başarı için mutluyum. Türk milli sporcusu olmayı çok istiyorum. Seneye Türkiye şampiyonasına katılıp altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Gelecek yıl Tayland’da yapılacak dünya şampiyonasında birinciliği kazanmak en büyük hedefim” dedi. Aleksey’in antrenörü Yasin Urlu da genç sporcunun spora yeni başlamasına rağmen 3 maçta Türkiye üçüncülüğünü kazanmasının kendilerini şaşırttığını söyledi. Gençler kategorisinde sporcu sayısının fazlalığına dikkati çeken Urlu, Aleksey’in kısa sürede elde ettiği bu başarıya ulaşmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Aleksey’in kas ve fizik yapısını inceleyip, kas ve kemik yapısına göre antrenman programı yaptıklarını anlatan Urlu, “Hedefimiz Aleksey’in seneye Türkiye şampiyonu olması, ardından Tayland’daki şampiyonada dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmak” diye konuştu.