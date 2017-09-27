Bugün ki yazımda haddimi aşarak, İslam öğretisinde aldatmak ve aldatılmak mevzuuna gireceğim. Zira aldatmak ve aldanmak Türk siyasetinin gündeminden bir türlü düşmüyor!

Fetullah Gülen aldattı!

Barzani aldattı!

Recep Tayyip Erdoğan aldatıldı!

Bu üç isimin en belirgin ortak özellikleri, İslam’ı referans almalıdır. Bu münasebetle İslam’ın bu konuda ki mesajını, ayet ve hadislerin üzerinden dikkatinize getirmek istiyorum:

Aldatan;

İnfitar Suresi, 8. ayet: Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Bakara Suresi, 9. ayet: (Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller.

Al-i İmran Suresi, 196. ayet: İnkar edenlerin ülke ülke dönüp-dolaşmaları seni aldatmasın.

En-Nisâ, 4/142: Doğrusu münâfıklar Allah’ı aldatmağa çalışılar, oysa O onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir.

Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az anarlar.

Aldanan;

Müslüman yöneticiler basiret ve feraset sahibi olmalıdır. İdareci, muhatabının beden dilini çok iyi anlamalıdır. Kelimelerle ifade edilemeyen, ya da kelimelerin arkasına gizlenen pek çok gerçekler, azaların sergilediği tavırlardan okunur ve anlaşılır.

Ferasetin iman nuru ile yakından alakalı olduğunu destekleyen şu ayeti kerimeyi de burada hatırlatmak gerekir.

“Ey iman edenler! Şayet Allah`dan korkar ve sakınırsanız, o size bir Furkan (ince bir anlayış) verir.”

Enfal, 29: Yani doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, temizi habisten ayırt edici bir marifet, bir nur verir.

Kör olanla (basiretle) gören bir olmaz; iman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapan da. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz.” (Mümin Suresi, 58)

Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen (a’ma) gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünebilirler. (Rad Suresi,19)

Hal böyle olunca;

İslam’ı referans aldığını iddia eden münafıkların aldatma huyları, fıtratlarının gereğidir. Bu münafıkların her türlü kutsalı kullanmakta, her çeşit yalanı konuşmakta mahir olmaları doğaldır. Ah vah yapmanın da bir faydası da yoktur.

Aldatılan açısından baktığımızda; Müslümanın ferasetli olması gereğinden yola çıktığımızda, durum vahimdir. Hele bu Müslüman bir yöneticiyse, aldanmanın maliyetini tüm millet ödemek zorunda kalır. İçinde bulunduğumuz hal, tamda böyle bir haldir.

Aldatan, Fethullah Gülen: çocuklarımızı elimizden çaldı, devletin çivilerini söktü, yüzlerce insanımızı katletti, demokrasimizi çürüttü…

Aldatan, Barzani: ellerimizle kendine devlet inşa ettirdi, sınırlarımızın çivisini söktü, PKK ile iş tuttu, şimdi de tapumuza göz dikti…

Dedim ya; aldatılmanın faturasını devlet ve millet olarak ağır ödüyoruz. Bu gidişle fatura daha da kabaracak gibi…

Allah, sonumuzu hayır eyleye…