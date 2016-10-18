Alçıda ayağı ile ders veriyor

MARDİN’in Midyat İlçesi’ndeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Burçin Korkut, kırılan ayağı alçıda olmasına rağmen koltuk değnekleri ile derslere giriyor.

Midyat Seyitler Mahallesi’nde 585 öğrencisi bulunan Kocatepe İlk ve Ortaokulu’nda 2 yıl önce ilk atama ile göreve başlayan 23 yaşındaki müzik öğretmeni Burçin Korkut, geçtiğimiz hafta evde bulunduğu sırada ayağa kalkmak isterken dengesini kaybedip düşmesi sonucu sol ayak tarak kemiğini kırdı. Burçin öğretmen, doktorların rapor teklifini reddederek, sol ayağı alçıda koltuk değnekleri ile yürüyüp okula geliyor ve haftalık programına uygun bir şekilde derslere devam ediyor.

Aslen Adanalı olan Burçin öğretmen, babasının şoförlük yaptığını, annesinin de ev hanımı olduğunu belirterek, bir kız kardeşinin de henüz lisede okuduğunu söyledi. Öğrencilerinin eğitimden geri kalmaması için rapor almadığını belirten Burçin öğretmen,

“Doktorum, 40 gün boyunca ayağımın alçıda kalacağını söyledi. ‘İsterseniz raporunuz bittiğinde, tekrar gelebilirsiniz rapor almak için’ dedi. Ben de tekrar gitmedim. Hatta Pazartesi günkü raporumu gittim bozdurdum. Çünkü, okula gelmek istiyordum. Okula gelme sebebim de; bir kere öğrencilerimi çok özlemiştim ve evde oturarak hiçbir şey yapamayacağımı ve hiç kimseye yararlı olamayacağımı düşündüm. Burada en azından çocuklar bir kelime öğrense bile bu benim için yeterli. Bir kelime bir kelimedir diye baktım. Bu şekilde ders anlatıyorum. Çocuklar açısından bu şekilde daha mutluyum. Evde oturmaktan daha iyi, yararlı hissediyorum kendimi en azından. ‘Fedakar öğretmen falan’ diyorlar, ama onun dışında herkes her şeye yardımcı olmaya çalışıyor sağ olsunlar. Hiç tek bırakmadılar. Teneffüslerde bile burası, sınıf öğrenci doluyor”dedi.

Öğretmeninin görev aşkı ve fedakarlığından çok etkilendiğini ifade eden Okul Müdürü Fethi Bilgiç de,

“Bugün sınıflarımızı dolaşırken öyle bir sahneye şahit oldum ki sadece sustum. Ayağı kırılan bir öğretmenimiz vardı ve rapor almamıştı. Yatağında dinlenmesi gerekirken, kalkıp okula gelmiş ve dersine girmişti. Bu durumu gördüğünüzde duygulanmamak mümkün mü? Tabi ki mümkün değil. Ben bu fedakar ve görevine aşık öğretmenimizi kutluyorum. Bu örneklerin öğretmenlerimiz arasında artmasını diliyorum. Öğrencimizi düşünen öğretmenlere de çok ihtiyacımız var. Öğretmenime çok geçmiş olsun. En kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşmasını diliyorum” diye konuştu.

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