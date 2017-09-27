Hedef 4 ülkeden toprak alıp Kürdistan’ı kurmak. İran da Suriye de Irak da Türkiye de bu alçakça planı çok net şekilde gördüler.

Barzani’nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde bağımsızlık referandumu yapmasını Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa başta Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Çin, Japonya gibi emperyalist batılı ülkeler neredeyse alkışlayacaklar.

Buna karşın Türkiye, İran, Suriye ve en önemlisi Irak şiddetle karşı çıkıyorlar.

Çünkü emperyalist batılı devletler Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri, siyasi ve diplomatik başarısı ile imzalattığı Lozan antlaşmasını yıkmak, Sevr anlaşması şartlarını gerçekleştirmek amacındalar.

Fotoğraf Barzani Referandumu ile netleşti.

Irak topraklarında başlatılan Kürdistan Devletine Suriye’den toprak katmak ikinci adım olarak gözüküyor.

Amerika’nın PYD/YPG adlı PKK uzantısı terör örgütüne yaptığı askeri ve mali yardımlar gösterdi Suriyeli Kürtlere de kuzey Suriye’de bağımsız bölge oluşturmak ve ikinci aşamada da bu bölgeyi Barzani’nin kuracağı Kürdistan’a eklemek.

Planın 3. Aşamasında kuşku yok ki İran var.

Trump’ın çok sert sözlerle eleştirdiği İran’ı da karıştırarak İran’daki Kürtleri ayni Irak ve Suriye’de yaptıkları aşamalarla güçlendirmek ve Kürdistan’a katılacak topraklarda Kürtlere alan sağlamak.

Ve sonuncu yani 4. Ülke olarak sıra anlaşılan o ki Türkiye’ye gelecek.

32 yıldır Türkiye’yi bölmeye çalışan kahpe terör örgütü PKK ve siyasi yandaşları ile ülkemizin güneydoğusundan toprak kopartmak amacıyla Türkiye’yi her türlü zora sokacak eylemlerde bulunmak.

İşte batılı emperyalist ülkelerin kurdukları alçakça plan budur.

Türkiye’nin, İran’ın, Suriye’nin ve Irak’ın topraklarından koparılacak parçalarla Kürdistan kurulması batının kahpe hedefidir.

Türkiye bu oyunu yıllardır gören ve alçak PKK örgütü ile mücadele eden yapısına ek olarak iktidarı, aklıselim muhalefeti ve 80 milyon vatandaş olarak şiddetle karşı çıkan birlik ve bütünlük içindedir.

Keza İran, Suriye, Irak geç de olsa bu alçakça planı fark ederek Barzani’nin bağımsızlık referandumuna çok sert tepki göstererek ambargo uygulamaya başladılar.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi Barzani’nin idari ve askeri yetkilerini iptal ederek önemli bir adım attı.

Şimdi gözler Türkiye’nin uygulayacağı ambargonun boyutuna çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine ilaveten Irak ordusu ile ortak askeri tatbikatı yürütmesi elbette askeri önlem olarak önemli.

Ancak ekonomik önlemlerin de Türk işadamlarına vereceği zararları da Türkiye dikkate alarak acele etmiyor.

Türkiye açısından, askeri müdahale mi yoksa ekonomik ambargo mu ilk sırayı alacak sanırım düğüm bu noktada çözüm bekliyor.