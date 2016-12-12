Alçak saldırının 15 olası sonucu

1)OHAL daha uzun bir süre devam eder. Muhalefet OHAL’in kaldırılmasından daha az söz etmeye başlar.

2)PKK elebaşları ve kamplarının bulunduğu Kandil’e kara operasyonu düzenlenmesi gereği birçok siyasetçi tarafından yüksek sesle seslendirilir.

3)HDP’nin özellikle batı illerinde faaliyet göstermesi zorlaşır. Üst ve yerel yöneticileri arasında gözaltı ve tutuklamalar artar.

4)HDP’nin yerine Kürt seçmenin oyuna talip yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkar.

5)Halkın polise karşı olan sevgi ve sempatisi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaşır.

6)Kimilerinin Güneydoğu kimilerinin Kürt sorunu dediği sorunun barışçı yollarla çözümü güçleşir. “Güvercinler” geri çekilir, “Şahinler” atak yapar.

7)Kamuoyunun terör örgütlerinin üzerine acımasızca gidilmesi yönündeki talebi ve beklentisi yükselir.

8)AB’nin Türkiye’ye yönelik eleştirilerinde yumuşama olur, alınan güvenlik önlemlerine daha anlayışla bakar.

9)Zaten ağır yaralı olan turizm iyice komaya girer. Ardı ardına rezervasyon iptalleri olur.

10)Ekonomik hayattaki durgunluk büyür. Doğan güvensizlik ortamı yüzünden yabancı yatırımcının ilgisi azalır.

11)Borsadan yabancı çıkışı hızlanır. Hisse satan yabancılar Türk Liralarını dolara çevirerek gidecekleri için dolardaki düşme eğilimi yön değiştirir.

12)Bir yanda Suriye’de bir yanda Irak’ta süren askeri operasyonlara yurt içinde artacak operasyonlar da eklenir. Güvenlik harcamalarına ayrılan para büyür.

13)Anayasa değişikliği için yapılması hedeflenen referandumun Nisan ya da Mayıs’ta olması zorlaşır, sandığa gidiş ertelenir.

14)Halkın da siyasetin de öncelikli gündemi başkanlık sistemi tartışmaları ve ekonomik konulardan güvenliğe yönelir.

15)Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ak Parti Hükümeti de tüm güçleriyle terörü bitirmeye çalışır, makamlarında kalabilmenin bununla bağlantılı olduğunu görür.

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