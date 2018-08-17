Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dövizde yaşanan son dalgalanmanın yarattığı olumsuz etkiyi gidermek için telekonferans sistemi ile binlerce yatırımcının katıldığı toplantıda geleceğe ilişkin mesajlar verdi.

Albayrak’ın mesajlarının temelinde şüphesiz Türkiye’ye yeniden güven yaratmak yatıyor. Diğerler mesajları arasında ihtiyaç olunan dış sermayenin yine piyasalardan yani borçlanarak sağmak hedefi ön plana çıkıyor. Bu yabancıların iştahını kabartacak bir mesaj. Çünkü yabancılar şu anda en az 40-50 milyar dolarlık ihtiyacın nereden hangi kaynaktan sağlanacağını bilmek istiyorlar.

“Piyasalardan borçlanacağız” mesajının sonuçlarını Bayram sonrasında daha net görebileceğiz.Bunun için Hazine’nin yeni borçlanma programının daha da netleştirmesi gerecek. Her ne kadar program dışında borçlanma yok denilse de sermaye çekmek için daha yüksek ihaleler düzenlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer yöntem de özellikle kamu bankalarının sendikasyon yoluyla para bulmaları ki bu daha etkin yöntem olacaktır. Bunların bir faiz artışıyla da desteklemesi gerekecek.

Bu aşamada Albayrak’ın IMF ile görüşme veya anlaşmaya gidilecek söylentilerini kesin bir dille yalanması da dikkat çekici. IMF ile anlaşma demek çok düşük faizle ve bolca para bulmak demek. 2001 krizinde IMF Türkiye’ye bir gecede 35 milyar dolar kredi vermişti.

Çok yüksek döviz ihtiyacında bu kadar çok parayı kısa sürede piyasalardan bulunması zor olduğundan IMF söylentilerinin sürekli gündemde tutulmasının nedeni de bu.

Albayrak’ın güven yaratma çabasındaki diğer önemli bir konu da yönetimin para piyasalarına müdahalesi başka bir deyişle sermaye kontrollerini başlatması yani bankalardaki dövizlere el koyulması, işlem sınırlandırılması gibi önlemlerin devreye sokulması tartışmalarına açıklık getirmesi. Albayrak bu konuda da kesin bir dil kullanıyor ve bunun gündemde olmadığını ısrarla belirtiyor.

Geçen Pazar gecesi çıkarılan bu söylenti ile doların, avronun nerelere tırmandığını gördük. Zaten böyle bir karar, yıllardır büyük fedakarlıklarla geliştirilen ve derinleştirmek istenen serbest piyasa düzenini anında yok eder ki, gerisini düşünmek bile istemeyiz.

Sıkıntılı konuların başında enflasyonun düşmesi geliyor. İşte bu konuda yabancılar daha somut kararlar görmek isteyecektir. Burada top Merkez Bankası’na atılıyor. Sadece faiz artırımlarıyla enflasyonla mücadele edilmeyeceği biliniyor. Başta kamunun tasarruf etmesi (ki Albayrak bu konuda da çok ciddi mesajlar veriyor) lazım.

Kamunun paraya ihtiyacının azalmasının yanı sıra döviz yutan ithalata da bir çekidüzen verilebilirse dengeler kısa sürede normalleşebilir ve en azından ekonomi dışındaki gelişmelere karşı kırılganlığı azalabilir.

Tüm bu konularda hızla adımlar atılırsa bu krizi de savuşturabiliriz.